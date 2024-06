« La pièce la plus drôle au monde » selon Serge Denoncourt bientôt de retour

« Je vais vous faire ça vite. J'étais sur un autre continent, dans une autre ville, beaucoup plus belle (...) Et, bien, ils m'ont appelé, puis je ne serais vraiment pas revenu pour monter n'importe quelle comédie... Quand ils m'ont dit Le prénom... C'est la pièce qui me fait le plus rire au monde. (...) C'est la pièce la plus drôle au monde. », affirme le metteur en scène Serge Denoncourt à propos de la pièce Le prénom, une œuvre française de Mathieu Delaporte qu'il a adaptée pour la première fois il y a dix ans et qu'il reprend cet été.

Après avoir été applaudie au théâtre (250 000 spectateurs l'ont vue en France et 75 000 au Québec lors de sa première adaptation), puis au cinéma, une nouvelle mouture s'approprie maintenant les textes, que tous s'entendent à qualifier d'efficaces, de simples et de savoureux. « Serge Deloncourt dit que c'est la plus drôle pièce qu'il a jamais lue de sa vie. Et quand Serge dit quelque chose, d'habitude, c'est vrai. À peu près », dit en riant Noémie O'Farrell, l'interprète d'Anna. À ses yeux, la singularité du projet s'inscrit dans « ses dialogues précis et dans la dynamique entre les personnages ».

« Il y a des gags à presque toutes les lignes, mais c'est extrêmement intelligent. Ce n'est pas uniquement un prétexte léger pour faire des blagues. Il y a vraiment un drame qui se joue. C'est vraiment une bonne pièce de théâtre, bien construite », explique à son tour Benoit Drouin-Germain, qui joue le rôle de Claude. Voyez des photos des comédiens en pleine répétition dans la galerie d'images ci-bas.

Mikhaïl Ahooja, qui prête sa démarche à Vincent, nous convainc lui aussi du pouvoir unique de cette redoutable création: « Je l'ai vue il y a dix ans. Et puis, je me souviens d'avoir ri du début à la fin, sans arrêt. Évidemment, c'était des acteurs extraordinaires qui l'avaient jouée. Mais là, en relisant le texte, à la première lecture, on était tous, tous en train de se rouler par terre. Juste en le lisant, c'est drôle. Ça, ça n'arrive jamais quand tu fais des comédies. C'est immédiatement drôle sur papier. C'est sûr que c'est une soirée de rigolade assurée. »

La distribution met également en lumière Karine Gonthier-Hyndman et François-Xavier Dufour.

La description officielle de la pièce va ainsi: Vincent [ Mikhaïl Ahooja], la quarantaine, est heureux d’avoir un enfant pour la première fois. À l’approche de l’accouchement, il a choisi le prénom avec sa compagne Anna [Noémie O'Farell]. Invité à dîner chez Élisabeth [Karine Gonthier-Hyndman], sa sœur, et Pierre [François-Xavier Dufour], son beau-frère, il y retrouve Claude [Benoît Drouin-Germain], un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, toujours en retard, les convives l’interrogent sur sa paternité. Alors que tout le monde se réjouit, Vincent dévoile le prénom du bébé choisi pour son fils à naître. Sa famille et son ami Claude n’approuvent pas ce choix. Anna arrive en pleine confrontation et le repas tourne à la débâcle. La jeune femme commence à critiquer les prénoms des enfants d’Élisabeth et de Pierre…

La production d'Agents Doubles sera présentée dans quatre théâtres, qui collaborent pour accueillir la tournée, qui prendra son envol dès l'été.

4 au 13 juillet 2024 – Théâtre Desjardins – LaSalle. Pour les détails et billets, c'est par ici.

18 au 27 juillet 2024 – Salle Odyssée – Gatineau. Pour les détails et billets, c'est par là.

1 au 17 août 2024 – Centre des arts Juliette-Lassonde – Saint-Hyacinthe. Pour les détails et billets, oui, suffit de cliquer ici.

12 au 15 septembre 2024 – Salle Albert-Rousseau – Sainte-Foy. Pour les détails et billets, vous savez quoi faire. ;)

On se voit au théâtre?