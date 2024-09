Saviez-vous que Patrice Godin a changé de vocation?

De passage sur le plateau d'On va se le dire, le comédien Patrice Godin, qui avait fait sensation dans District 31, a abordé sa nouvelle vocation.

En effet, depuis un certain temps, celui-ci est pompier forestier pour la SOPFEU.

Il partage d'ailleurs depuis quelques mois des images sur ses réseaux sociaux, avec lesquelles il communique sa nouvelle passion. Vous pouvez en voir une ci-dessous.

« Tu préfères être pompier maintenant?», lui a demandé une invitée sur le plateau, ce à quoi le comédien a répondu par l'affirmative. « J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça! »

Il a expliqué sa nouvelle situation ainsi : « Je mets un peu ma carrière sur pause entre le mois d'avril et le mois de septembre, parce que le gros des tournages se fait là, mais ça fait deux ans qu'on ne m'appelle pas au mois de mars pour me dire que je vais travailler au mois d'avril et au mois de mai, faque un moment donné... »

Voyez l'extrait vidéo ci-dessous.

Il se pourrait donc que le talentueux comédien se fasse de plus en plus rare dans nos écrans. On le comprend toutefois de suivre sa nouvelle vocation, qui aide de nombreuses personnes et sauve des vies par le fait même.

L'épisode d'On va se le dire est disponible en rattrapage sur Tou.tv, pour ceux et celles qui aimeraient entendre l'entrevue complète, menée par Sébastien Diaz.

On va se le dire est présenté du lundi au jeudi à 16 h sur les ondes de Radio-Canada.