Patrice Godin annonce sa séparation

Lors d'une entrevue pour discuter de son nouveau métier de pompier forestier (plus de détails sur son changement de carrière ici), Patrice Godin a confié à Isabelle Maréchal qu'il était désormais séparé.

« Nathalie et moi, on s'aime énormément, mais on a décidé de faire chemin à part maintenant », dit-il.

Patrice indique avoir déménagé pas très loin de chez son ex. « On est en parfaite harmonie. Ça se passe super bien. On le fait de manière très saine, très ouverte avec les filles. Les filles sont plus grandes aussi. Et la famille reste importante, autant pour elle que pour moi. Donc on va rester une famille. On n'est plus un couple d'amoureux, c'est tout. »

Dans cette entrevue, Patrice mentionne aussi que, avant de prendre la décision de changer de métier, sa famille avait constaté sa tristesse. « Mes filles, ma blonde, elles voyaient que je n'étais pas heureux. Ça faisait deux ans que je n'allais pas bien. J'ai refusé pendant des années d'aller voir une psy, j'ai lutté contre ça parce que "je suis un gars, j'ai pas besoin de ça" et à un moment donné tu fais : "ne non mon chum, il faut que tu y ailles". C'est une des meilleures choses que j'ai faites dans ma vie, c'est d'aller voir une psy. »

On souhaite beaucoup de bonheur à Patrice Godin dans cette nouvelle étape de sa vie, tant professionnelle que personnelle.

