Vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec ce procès dans Indéfendable

Depuis le début de la semaine, les téléspectatrices et téléspectateurs assistent au procès de Sophia Milot dans Indéfendable, alors que la jeune femme est accusés d'avoir orchestré son propre enlèvement, dans le but d'extorquer de l'argent à son conjoint.

Coupable ou non? Tout le monde se prononce sur les réseaux sociaux et les adeptes semblent pencher davantage pour la non-culpabilité, mais qu'en est-il réellement? Chose certaine, il s'agit d'un des procès les plus captivants présentés dans la quotidienne depuis ses débuts.

Dans son rôle de prévenue, Émily Bégin s'est montrée tout à fait bouleversante et crédible.

Ce mardi, l'épisode présenté aux fans s'est terminé alors qu'un homme (Jean-Raymond Châles) dans son salon semblait reconnaître Sophia Milot, dans un reportage à la télévision. De quoi s'agit -il?

Nous avons pu voir les deux prochains épisodes et, sans rien vous dévoiler de majeur, nous pouvons vous confirmer que vous n'êtes pas au bout de vos surprises dans cette histoire. Cet homme aura un rôle important à jouer dans la suite.

En effet, d'ici jeudi, alors que vous connaîtrez le fin mot de l'histoire, vous aurez droit à quelques coups de théâtre qui risquent de vous surprendre complètement. Évidemment, nous ne vous dirons pas de quel bord va pencher la balance...

Il faut être au rendez-vous, à 19 h à TVA, pour savoir ce que l'autrice Izabel Chevrier a concocté pour vous.

Notons qu'un nouveau personnage, interprété par Catherine Brunet, a fait son arrivée dans l'intrigue cette semaine. Voyez ici ce que la comédienne pouvait nous dire sur son personnage, qui sera à l'écran pour quelques semaines.