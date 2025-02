Découvrez de quelle cause réelle est inspirée cette histoire dans Indéfendable

C'est un verdict de culpabilité qui a couronné le procès de Sophia Milot dans Indéfendable, cette femme accusée d'avoir orchestré son propre enlèvement à des fins d'extorsion. Des preuves accablantes, soumises à la toute fin du procès après qu'un quincaillier ait reconnu l'accusée, ont permis à la Couronne de l'emporter, non sans un certainement mécontentement de Kim Nolin.

Dans l'épisode de jeudi, on constatait que l'avocate ne se tiendrait pas au jugement annoncé et quittait pour le Vermont dans l'espoir de trouver d'autres preuves. Ira-t-elle en appel? On voyait aussi, dans une séquence en flashback, que le verdict était juste puisque Sophia a bel et bien organisé son kidnapping et sollicité ses blessures à des fins de crédibilité. Toute une histoire!

L'autrice de la série, Izabel Chevrier, a confirmé sur les réseaux sociaux s'être librement inspirée de l'histoire vraie de l'Américaine Sherri Papini pour écrire cette cause.

En effet, lorsque l'on plonge dans ce cas réel, on constate plusieurs similitudes.

Sherri Papini a disparu après une séance de jogging, pour réapparaître d'elle-même, trois semaines plus tard, avec de graves blessures. Elle a raconté s'être fait enlever, séquestrer et battre.

Après une longue période de recherche, la police a fini par prouver que la femme s'était cachée chez un ami et avait demandé qu'on la blesse pour ajouter à la crédibilité de son histoire.

Au final, Sherri Papini a fini par avouer son crime. Elle a écopé de 18 mois en prison et trois ans de liberté sous surveillance. Elle a aussi dû rembourser 300 000 $ pour couvrir les frais de l'enquête policière. Quelle affaire!

Ce procès a franchement captivé les adeptes de la quotidienne et vous êtes nombreux à avoir souligné la performance toute étoile d'Émily Bégin, qu'on espère revoir dans d'autres fictions.

Catherine Brunet nous parle de la nouvelle cause la concernant juste ici.

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.