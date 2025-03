Patrick Côté aborde son intrigue dans Indéfendable : « Le meilleur s'en vient! »

Depuis quelques semaines, les téléspectateurs découvrent une nouvelle cause dans Indéfendable, alors qu'un combattant de la UFC, Pascal Bélanger, est accusé d'avoir battu l'un de ses amis, après une querelle. Les choses se sont compliquées davantage cette semaine, lorsque la victime est décédée de ses blessures. Ce faisant, l'accusé se retrouve dans l'eau chaude jusqu'au cou.

Pendant ce temps, l'entourage de Pascal semble avoir beaucoup de choses à cacher, à commencer par sa conjointe qui a menti à la police. Plus encore, son ami, qui était présent lors de l'altercation, a offert des versions contradictoires à la police. Que se passe-t-il réellement?

Nous en avons discuté avec le sympathique comédien Patrick Côté, lui-même un ancien athlète des sports de combat, qui décroche avec cette partition son premier rôle d'envergure au petit écran. Celui qu'on a pu voir précédemment dans Les Armes et Double jeu notamment, vient donner vie à un personnage complexe, qui a commis une grave erreur. Encore à ce jour, on hésite en le regardant. Est-ce un bon gars ou une brute contrôlante?

Le meilleur s'en vient.

« On va en apprendre beaucoup sur ce qui s'en vient dans les 5-6 prochains épisodes jusqu'au verdict final », nous explique Patrick Côté. « J'ai hâte que le monde voie ça. Mon personnage est impulsif, il est fâché, mais c'est un gars qui est très sensible, qui est amoureux de sa femme aussi. Il est très généreux, on l'a vu avec ses partenaires qu'il a aidés dans sa vie. C'est un bon gars dans le fond qui, malheureusement, a eu une perte de contrôle momentanément. Il est arrivé à un drame. »

Ce que je peux dire, c'est que ça peut arriver à tout le monde, ce qui est arrivé à Pascal. Il y a une folie passagère, dépendant de l'accumulation des années de frustration. À un moment donné, c'est un trop-plein.

« Je pense que plusieurs personnes vont être capables de se reconnaître dans cette espèce de perte de contrôle », ajoute-t-il.

Ce sont les productions Pixcom qui ont été chercher Patrick Côté pour ce rôle, quelques années après avoir produit le documentaire « Le combattant », sur sa carrière sportive : « Oui, c'est un rôle à jouer, mais ce n'est pas très loin non plus de ma réalité. Il y a des choses que j'étais capable d'aller chercher dans mon expérience personnelle en tant qu'athlète. Je les remercie beaucoup pour cela. »

Cette intrigue se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine prochaine, le 3 avril. Ce tournage a notamment permis à Patrick Côté de côtoyer la distribution originale d'Indéfendable, qui lui a réservé un accueil chaleureux : « C'est une quotidienne, ça va vite, mais j'ai vraiment aimé ce beat-là, j'ai aimé ça. Le beat, l'équipe a été extraordinaire aussi. L'équipe est vraiment l'fun à travailler avec sur Indéfendable. Même si c'est une quotidienne, il n'y a pas grand monde qui est stressé là-dedans. Ça aide aussi les comédiens à bien livrer leurs performances. »

« C'est une question de préparation aussi. Moi, je suis un ancien athlète, donc la préparation, je connais ça pour arriver à performer. Je pense que c'est ça aussi, la clé, c'est d'arriver préparé. »

Pour y arriver, Patrick Côté travaille avec le coach de jeu Daniel Parent, un comédien bien connu, avec qui il estime toujours recevoir l'heure juste et les meilleurs conseils.

« La première journée, je tournais des scènes avec Julie Deslauriers, qui est extraordinaire, qui est vraiment facile à jouer », explique-t-il. « Ça a été vraiment, vraiment cool. Je me suis fait accueillir sur le plateau vraiment bien. Moi, je suis un gars de gang, je suis un gars de sport. J'aime être avec le monde, avec la gang. Je me fais des connexions super vite. C'est super important d'avoir une bonne connexion avec tout le monde, parce qu'ils vont faire pareil. Je pense qu'il faut arriver là en toute humilité. »

La cause de Pascal Bélanger se poursuite dans Indéfendable, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.