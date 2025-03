Voici la nouvelle cause qui débute ce soir dans Indéfendable

Ce lundi, les adeptes d'Indéfendable assisteront au début d'une nouvelle cause, qui se déroulera en parallèle de la cause principale dans laquelle on retrouve Catherine Brunet et Roc Lafortune.

En effet, dans cette nouvelle histoire, un homme se fait arrêter pour ce qui semble être de la grossière indécence devant une école primaire. Pourtant la version de l'accusé est tout autre...

En effet, celui-ci prétend avoir dû se stationner rapidement pour descendre son pantalon, en raison d'une inflammation de la peau de ses cuisses due à une maladie rare. Sa femme (Catherine Amélie Côté) l'appuie et semble croire la version de son époux.

Mais la cause pourrait être plus compliquée qu'elle n'y paraît...

D'abord, ce personnage joué par le comédien Hugues Frenette (voir sa photo ici) est nommé Paul Cauchon... Oui, vous avez bien lu! Ce nom lui a d'ailleurs valu tous les quolibets dans son enfance. Plus encore, celui-ci indique ne pas avoir remarqué qu'une école primaire se trouvait à proximité, ce qui semble pour le moins improbable. Cet homme est-il vraiment celui qu'il prétend être?

C'est Léo (Sébastien Delorme) qui prendra l'affaire en main.

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.

Notons qu'un comédien bien connu viendra bientôt interpréter un juge qui se retrouve dans de beaux draps.