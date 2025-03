Ce personnage détestable fait un retour dans Indéfendable

Alors que la troisième saison d'Indéfendable avance à bon train, les intrigues s'enchaînent, au grand bonheur des nombreux adeptes. À compter de mercredi, vous découvrirez une nouvelle intrigue mettant en vedette un candidat bien connu d'une populaire téléréalité.

Parallèlement à cette nouvelle cause, vous retrouverez aussi un personnage particulièrement détestable, qui avait fait la pluie et le beau temps en 2024.

Il s'agit du fameux stagiaire, interprété par le talentueux Tom-Éliot Girard, qu'on a pu voir cette saison dans Big Brother Célébrités.

Et ce personnage ne semble pas avoir changé du tout...

Dans le générique de l'épisode de mercredi, vous pourrez l'entendre dire à Mélodie (Naïla Louidort) : « Je suis revenu stagiaire, mais pas avec un cabinet de merde cette fois-ci, avec la couronne. J'ai fait une demande au DPCQ, puis tu te douteras que ça n'a pas pris très longtemps avant qu'ils me rappellent. »

On pourra donc le voir évoluer de l'autre côté de la salle de cour cette fois, et ce ne sera certainement pas plus reposant. Nous avons hâte de voir avec quelle couronne il travaillera.

En octobre 2024, Tom-Éliot nous disait à propos de ce rôle : « [...] il y aurait toujours la possibilité qu'il apprenne... Il peut être encore chiant, il peut être encore ferme, mais je pense qu'il n'est pas con non plus, Maxence, et que s'il était pour revenir, peut-être qu'il pourrait revenir faire chier d'autres gens différemment. »

Chose certaine, le souhait du comédien de revenir a été exaucé par l'autrice Izabel Chevrier. À savoir si le personnage a changé, rien ne semble moins sûr à l'heure actuelle.

C'est à voir dans la quotidienne Indéfendable, présentée du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.