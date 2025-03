Qui est Ernst Augustin, l'interprète du garde du corps de Léo dans Indéfendable?

Le garde du corps de Léo (Sébastien Delorme) dans Indéfendable, engagé par André (Michel Laperrière) pour assurer la sécurité de son ami après que ce dernier ait reçu plusieurs menaces, prend progressivement plus de place dans l'histoire et on s'y attache aussi de plus en plus.

Comme il nous devient exponentiellement sympathique, nous sommes intéressés à en apprendre davantage sur l'acteur qui l'incarne, Ernst Augustin, que nous avons très peu vu au petit écran avant ce personnage dans la quotidienne de TVA.

Le comédien de 6'5 a joué dans plusieurs autres productions québécoises, mais ce n'était généralement que de petits rôles. On a pu entre autres le voir à quelques reprises dans la troisième saison de STAT, alors qu'il personnifie de façon récurrente un agent qui sillonne les corridors de l'hôpital. Il a aussi interprété un concierge dans Dumas, un gardien de sécurité dans Liam, un travailleur de la construction dans Le bonheur et un garde du corps dans 5e rang.

Avant de se lancer dans une carrière d'acteur, il a oeuvré dans les sports, notamment au football où il a joué dans une équipe semi-professionnelle. Il a aussi une expertise en boxe, en kick-boxing et en judo. C'est après avoir été engagé comme « special skill extra » sur le tournage de la série canadienne anglaise Blue Mountain State, qu'il a décidé de se lancer dans les arts.

Il parle le français, l'anglais et le créole haïtien.

Nul doute que nous reverrons très bientôt Ernst Augustin sur nos écrans!

