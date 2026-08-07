Rentrée télé automne 2026 : Quand commencent vos émissions doublées

Vous trouverez ci-dessous les dates de retour ou de début des productions québécoises les plus en vue de plusieurs réseaux, dont les généralistes, pour l'automne 2026. Les dates peuvent aussi être sujettes à changement.

Consultez ici le calendrier des émissions québécoises de la rentrée de l'automne 2026.

* REPRÉSENTE LES NOUVEAUTÉS

ICI RADIO-CANADA TÉLÉ

L'art du crime, saison 6 et 7 – Dès le jeudi 20 août à 20 h et 21 h

Heartland, saison 14 – Du lundi au vendredi à 14 h, dès 14 septembre

Élémentaire, saison 4 – Du lundi au vendredi à 15h, dès le 14 septembre

Miss Scarlet Détective privée, saison 6 – Dès le samedi 19 septembre à 21 h

Inspecteur Barnaby, saison 24 et 25 – Dès le dimanche 20 septembre à 15 h

*Sa majesté des mouches – Dès le samedi 3 octobre à 20 h

*L'heure zéro – Dès le samedi 31 octobre à 20 h

*Le code du silence – Dès le samedi 31 octobre à 21 h

TVA

*DRE Amy – Dès le mercredi 9 septembre à 21 h

*Médecin malgré tout – Dès le jeudi 10 septembre à 20 h

Elsabeth, saison 3 – Dès le jeudi 10 septembre à 21 h

NOOVO

Les Simpson, saison 36 – Dès le mercredi 9 septembre à 19 h 30

Fire Country : Pompiers sur appel, saison 4 – Dès le mercredi 9 septembre à 21 h

Chicago Police, saison 12 – Dès le jeudi 10 septembre à 21 h

911 Texas, saison 5 – Du lundi au jeudi à 23 h 30, dès le 14 septembre

TÉLÉ-QUÉBEC

Bluey, saison 3 – Tous les jours à 7 h, dès le 7 septembre

La Pat’patrouille, saison 12 et 13 – Tous les jours à 8 h 30, dès le 7 septembre

*Liberté, la statue qui voulait changer le monde – Lundi 7 septembre à 20 h

Géo Jet, saison 3 – Les samedis et dimanches à 7 h 35, dès le 12 septembre

*Underdog le superhéros – Les samedis et dimanches à 9 h 30, dès le 12 septembre

*Les petites histoires de Bluey – Les samedis et dimanches à 9 h 25, dès le 12 septembre

Master Crimes, saison 3 – Dès le samedi 12 septembre à 19 h

*Les grands monuments - Le grand Canyon – Lundi 12 septembre à 20 h

*Entretien avec un requin – Samedi 19 septembre à 18 h

*France, il était une fois demain – Lundi 21 septembre 20 h

*Abysses, la face cachée des océans – Lundi 28 septembre à 21 h

*La cartomancie du territoire – Mardi 29 septembre à 20 h

*À pied – Lundi 12 octobre à 21 h

*Les lionnes de Namibie, reines de la côte des squelettes – Samedi 17 octobre à 18 h

SOS Sages-femmes - Spéciale Noël, saison 9 – Dès le samedi 17 octobre à 19 h

*Détecteurs de mytho : une expérience citoyenne, un défi collectif nécessaire – Lundi 26 octobre à 21 h

SOS Sage-femmes, saison 9 – Dès le samedi 31 octobre à 19 h

*Sahara vert – Samedi 7 novembre à 18 h

ADDIK

Watson, saison 2 – Dès le jeudi 6 août à 20 h

CSI Miami, saison 6 – Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 17 août

*Marshals – Dès le mercredi 19 août à 21 h

*9-1-1 Nashville – Dès le jeudi 20 août à 21 h

The Walking Dead : Daryl Dixon, saison 2 – Dès le mardi 26 août à 22 h

Tulsa King, saison 3 – Dès le jeudi 27 août à 22 h

Chicago Fire : caserne 51, saison 14 – Dès le lundi 31 août à 21 h

Chicago Med, saison 11 – Dès le lundi 31 août à 22 h

CSI Miami, saison 7 – Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 22 septembre

*La rivière des disparus – Dès le mercredi 30 septembre à 22 h

The Walking Dead: Dead City, saison 2 – Dès le mardi 13 octobre à 22 h

L'arnaqueuse (Wild Cards), saison 3 – Dès le mercredi14 octobre à 20 h

CSI Miami, saison 8 – Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 4 novembre

*Robin des bois – Dès le jeudi 12 novembre à 22 h

CANAL D

*Bienvenue dans le noir du cosmos – Dès le lundi 24 août à 20 h

Îles mystérieuses, saison 2 – Dès le lundi 24 août à 21 h

Météo virale, suite de la saison 9 – Dès le lundi 24 août à 22 h

Au royaume des reptiles, saison 2 – Dès le mardi 25 août à 20 h 30

*Les derniers bûcherons – Dès le mardi 25 août à 21 h

Alaska : La ruée vers l'or, suite de la saison 16 – Dès le mercredi 26 août à 20 h

La ville hantée, saison 2 – Dès le jeudi 27 août à 20 h

En quête de preuves, suite de la saison 4 – Dès le jeudi 27 août à 21 h

Les pires prisons du monde, saison 5 – Dès le vendredi 28 août à 21 h

Caméras à bord, saison 4 – Dès le vendredi 28 août à 22 h

*Aussie Snake Warnglers (titre en français à confirmer) – Dès le mardi 6 octobre à 20 h 30

*Attaques de requin : L'enquête – Dès le mardi 27 octobre à 21 h

Monstres mécaniques, saison 3 – Dès le lundi 2 novembre à 21 h

*Qui a tué le croque-mort? – Dès le vendredi 6 novembre à 21 h

Caméras à bord, saison 5 – Dès le vendredi 20 novembre à 22 h

CANAL VIE

Mon animal a mangé quoi?, saison 2 – Dès le lundi 24 août à 19 h 30

*6000 livres : L'effet Dr Now – Dès le lundi 24 août à 20 h

SOS Dermato, saison 6 – Dès le lundi 24 août à 21 h

Luxe au bord du lac, suite de la saison 5 – Dès le mardi 25 août à 19 h 30

D'invendable à formidable, saison 4 – Dès le mardi 25 août à 20 h

De Taudis à Logis, saison 6 – Dès le mardi 25 août à 21 h

Mariage à l'aveugle, saison 13 – Dès le mercredi 26 août à 20 h

La vie après la prison, suite de la saison 4 – Dès le jeudi 27 août à 20 h

La reine du château, saison 2 – Dès le vendredi 28 août à 21 h

*Olivia Attwood : The Price of Perfection (titre à confirmer) – Dès le lundi 2 novembre à 21 h

CASA

Ça va chauffer! Australie, saison 15 – Les lundis et mardis à 3 août à 11 h

Locations de rêve au soleil, saison 2 – Dès le mercredi 5 août à 21 h

*Les Frères Scott : Sous pression – Dès le vendredi 21 août à 21 h

Mariés à l’immobilier, saison 2 – Dès le mardi 25 août à 21 h

Affrontement sur la plage, saison 2 – Dès le mercredi 26 août à 22 h

Notre première maison, suite de la saison 11 – Dès le mardi 1er septembre à 20 h 30

Mission resort, saison 3 – Dès le jeudi 1er octobre à 22 h

*Le duel des flips – Dès le mercredi 7 octobre à 22 h

*Un château à sauver – Dès le mercredi 14 octobre à 21 h

SOS maisons sinistrées, saison 2 – Dès le jeudi 22 octobre à 20 h

ELLEFICTIONS

Heartland, saison 5 – Dès le lundi 31 août à 17 h

ÉVASION

*L’antre des dictateurs – Dès le mardi 18 août à 22 h

Alone : les survivants, saison 8 – Dès le mercredi 9 septembre à 21 h et 22 h

*Mythes et légendes de la Grande-Bretagne – Dès le jeudi 10 septembre à 21 h

*À la recherche de… avec Zachary Quinto – Dès le mardi 29 septembre à 22 h

*Discovered by Disaster (titre français à confirmer) – Dès le jeudi 22 octobre à 21 h

Les plus grands mystères de l’histoire, saison 3 – Dès le jeudi 29 octobre à 22 h

*Exil vers le Nord – Dès le lundi 2 novembre à 22 h

Alone : les survivants, saison 9 – Dès le mercredi 2 décembre à 21 h et 22 h

Josh Gates : Traqueur de mystères, saison 9 – Dès le mardi 8 décembre à 22 h)

HISTORIA

La malédiction d’Oak Island, saison 13 – Dès le lundi 31 août à 20 h

Pawn Stars : prêteurs sur gages, saison 24 – Dès le mardi 1er septembre à 21 h

Incroyable avec Dan Aykroyd, saison 2 – Dès le mercredi 2 septembre à 20 h

La vie après nous, saison 3 – Dès le mercredi 2 septembre à 21 h

*Dangereuse époque avec Henry Winkler – Dès le vendredi 4 septembre à 20 h

*Tout sur le menu avec Braun Strowman, saison 1 et 2 – Dès le vendredi 4 septembre à 21 h

Les grands mystères de l’Histoire, saison 6 – Dès le samedi 12 septembre à 20 h

*Sitting Bull – Dès le samedi 19 septembre à 22 h

Les a$ de la brocante, saison 13 – Dès le mardi 22 septembre à 20 h

La bouffe qui a forgé le monde, saison 6 – Dès le vendredi 30 octobre à 20 h

*La Seconde Guerre mondiale avec Tom Hanks – Dès le samedi 14 novembre à 21 h

ICI ARTV

Les origines du péché – Dès le dimanche 30 août à 12 h

*Tom Hanks, un héros ordinaire – Dimanche 6 septembre à 19 h

Grantchester, saison 10 et 11 – Dès le jeudi 17 septembre à 20 h

Dre Grey, saison 22 – Dès le vendredi 18 septembre à 19 h

*Shirley Maclaine : Comme un torrent – Dimanche 20 septembre à 19 h

*Rod Stewart : Héros de la classe ouvrière – Dimanche 27 septembre à 19 h

*James Dean, le nouvel homme – Dimanche 4 octobre à 19 h

Maxima, saison 1 et 2 – Dès le jeudi 12 novembre à 20 h et 21 h

*Jane Austen : Créatrice d'un génie – Dimanche 22 novembre à 20 h

ICI EXPLORA

*Cap Corse - Le mystère des anneaux – Mardi 18 août à 21 h

*Voyage au coeur de la nuit – Mardi 25 août à 21 h

*Piégé à marée basse – Samedi 29 août à 20 h

*Plus vite! À la recherche du temps – Dès le mardi 1er septembre à 21 h

*Knut, l'empereur Viking – Dès le mercredi 9 septembre à 20 h

Mayas, la guerre des rois divins – Dès le 7 octobre (heure à confirmer)

Missions commandos – Dès le 4 novembre (heure à confirmer)

*Génie du ciel – Jeudi 12 novembre à 20 h

INVESTIGATION

Des gens très méchants, saison 4 – Dès le lundi 24 août à 20 h

N'ouvrez pas la porte, suite de la saison 1 – Dès le lundi 24 août à 21 h

Crimes à la Une, saison 8 – Dès le mercredi 26 août à 21 h

Rivalités mortelles, saison 2 – Dès le vendredi 28 août à 22 h

*Chroniques d'un mari battu – Dès le jeudi 3 septembre à 20 h

*Meurtre sur Tinder – Dès le jeudi 10 septembre à 20 h

Étrangers arrestations, saison 2 – Dès le lundi 28 septembre à 22 h

MAX

Flashback, saison 2 – Dès le lundi 31 août à 20 h

Hudson & Rex, saison 7 – Dès le mercredi 2 septembre à 20 h

CSI, saison 5 et 6 – Du lundi au vendredi à 19 h, dès le 1er octobre

*Dre Sam – Dès le jeudi 5 novembre à 20 h

PRISE 2

*Elle écrit au meurtre – Du lundi au vendredi à 10 h, dès le 1er septembre

La petite maison dans la prairie, saison 3 – Du lundi au jeudi à 18 h, dès le 10 août

La petite maison dans la prairie, saison 4 – Du lundi au jeudi à 18 h, dès le 16 septembre

Ma sorcière bien aimée, saison 5 – Du lundi au jeudi à 6 h, dès le 6 octobre

La petite maison dans la prairie, saison 5 – Du lundi au jeudi à 18 h, dès le 22 octobre

Pour l'amour du risque (Hart to Hart), saison 2 – Les mercredis à 11 h, dès le 11 novembre

Ma sorcière bien aimée, saison 6 – Du lundi au jeudi à 6 h, dès le 26 novembre

SÉRIESPLUS

NCIS, saison 23 – Dès le lundi 31 août à 20 h

GHOSTS : fantômes à la maison, saisons 4 et 5 – Dès le jeudi 3 septembre à 20 h (2 épisodes consécutifs)

*Boston Blue – Dès le jeudi 3 septembre à 21 h

*Sheriff Country : shérif sur appel – Dès le mercredi 9 septembre à 21 h

NCIS : Sydney, saison 3 – Dès le lundi 5 octobre à 21 h

FBI, saison 8 – Dès le mardi 6 octobre à 20 h

*CIA – Dès le mardi 6 octobre à 21 h

NCIS : origines, saison 2 – Dès le lundi 12 octobre à 22 h

*Hope Valley : 1874 (titre français à confirmer) – Dès le mercredi 11 novembre à 20 h

Meurtres sous le gui, saison 2 – Dès le vendredi 13 novembre à 20 h

TÉMOIN

*Forces spéciales : toute la vérité – Dès le mardi 4 août à 21 h et 21 h 30

*Ma vie avec un tueur – Dès le mardi 11 août à 20 h

*Personne d’intérêt – Du lundi au jeudi à 17 h, dès le 24 août

*Nation meurtrière – Dès le mardi 1er septembre à 22 h

Procès d’un tueur, saison 3 – Dès le mercredi 23 septembre à 22 h

9-1-1, saison 9 – Dès le jeudi 15 octobre à 22 h

Crimes sur le tapis rouge, saison 3 – Dès le mercredi 21 octobre à 20 h

*Grand-mères meurtrières – Dès le mercredi 21 octobre à 21 h

*Un meurtrier parmi nous – Dès le jeudi 22 octobre à 21 h 30

*Pris en otage – Dès le mardi 27 octobre à 22 h

TV5

B.R.I, saison 2 – Dès le mercredi 2 septembre à 22 h

*Un prophète – Dès le jeudi 3 septembre à 22 h

*Masque de fer : l'énigme du roi soleil – Les lundis 7 et 14 septembre à 19 h

*Les gardiens de l'eau – Dès le mardi 8 septembre à 20 h

Sam, saison 8 – Dès le samedi 12 septembre à 19 h

*Maloney – Dès le samedi 12 septembre à 22 h 30

*Génération F – Dès le dimanche 13 septembre à 15 h

*Sur le front – Dès le mardi 15 septembre à 19 h

Léo Mattéi, brigade des mineurs, saison 13 – Dès le mardi 15 septembre à 22 h

Trentenaires, saison 3 – Dès le vendredi 18 septembre à 22 h

*L'empire LVMH – Les vendredis 23 et 30 octobre à 19 h 30

*Le diplôme – Dès le samedi 24 octobre à 19 h

Demain nous appartient, saison 7 – Dès le lundi 26 octobre à 13 h (4 épisodes en rafale)

*Cheyenne et Lola – Dès le mercredi 28 octobre à 22 h

*Mensonges – Dès le mardi 27 octobre à 22 h

*Les sentinelles – Dès le jeudi 29 octobre à 22 h

*La course aux étoiles – Dès le vendredi 6 novembre à 19 h 30

L’Agence, saison 6 – Dès le jeudi 10 novembre à 21 h

*Un monde à part – Dès le mercredi 11 novembre à 21 h

Z

The Last of Us, suite de la saison 2 – Dès le jeudi 27 août à 21 h

L'autre côté du ring, saison 5 – Dès le mercredi 2 septembre à 21 h

*Le pont : Australie – Dès le mercredi 9 septembre à 19 h

Déménagement Shazam!, saison 2 – Dès le mardi 6 octobre à 21 h 30

*Marvel Dévoilé – Dès le jeudi 8 octobre à 19 h

*Ça : Bienvenue à Derry – Dès le jeudi 8 octobre à 21 h

*Batman dévoilé – Dès le jeudi 5 novembre à 19 h

*Peacemaker – Dès le mercredi 11 novembre à 21 h

*Icônes automobiles, saison 1 – Dès le samedi 21 novembre à 21 h

*Spider-Man dévoilé – Dès le jeudi 26 novembre à 19 h

*Star Wars dévoilé – Dès le jeudi 17 décembre à 19 h

ZESTE

Masterchef Australie, saison 7 – Du lundi au vendredi à 6 h, dès le 3 août

Tous contre Bobby Flay, saison 24 – Dès le jeudi 6 août à 21 h 30

Épicerie en folie, saison 32 – Dès le mercredi 19 août à 21 h

*Les stars de Gordon Ramsay Australie – Dès le mercredi 19 août à 22 h

Le championnat de pâtisserie junior, saison 8 – Dès le mercredi 21 octobre à 20 h

Chef au sommet, saison 5 – Dès le jeudi 22 octobre à 22 h

*Ça va chauffer! Australie – Du lundi au vendredi à 6 h, dès le 2 novembre

ICI.TOU.TV EXTRA

Cap Corse - Le mystère des anneaux – Dès le 18 août

Voyage au coeur de la nuit – Dès le 25 août

Les origines du péché – Dès le 27 août

Piégé à marée basse – Dès le 29 août

Inspecteur Barnaby, saison 25 – Dès le 3 septembre

Zorro – Dès le 10 septembre

Miss Scarlet Détective privée, saison 6 – Dès le 17 septembre

Sa majesté des mouches – Dès le 24 septembre

Mighty Docks : Un nouveau jeu de puissance, saison 1 et 2 – Dès le 1er octobre

Mix Tape (titre à confirmer) – Dès le 1er octobre

Esprits brillants – Dès le 15 octobre

Le code du silence – Dès le 29 octobre

L'heure zéro – Dès le 31 octobre

Les pommes ne tombent jamais – Dès le 12 novembre

Hawaii : Sauvetage extrême – Dès le 26 novembre

TELEQUEBEC.TV

Underdog le superhéros – Dès le 17 août

Miffy et ses amis, nouveaux épisodes – Les 17 août, 8 octobre et 4 décembre

Master Crimes, saison 3 – Dès le 31 août

Les lionnes de Namibie, reines de la côte des squelettes – Dès le 5 octobre

Ludwig, saison 2 – Dès le 8 octobre

Les chansons de Hé Oua, Oua, saison 5 – Dès le 8 octobre

300, la vraie histoire de la bataille des Thermopyles – Dès le 9 novembre

Baron et l'empereur: Japon, la voie de la guerre – Dès le 16 novembre

Bestiaire de Noël - Entre le renne et l'âne gris – Dès le 23 novembre

*Blue light: policiers sous tension, saison 1 et 2 – Dès le 4 décembre

Chiens des neiges : retour à l'état sauvage – Dès le 4 décembre

La première année des bébés animaux – Dès le 4 décembre

Animaux sous surveillance – Dès le 4 décembre

Ours des neiges – Dès le 4 décembre

Le Poussin des neiges : L'histoire d'un manchot – Dès le 4 décembre

La famille des rennes et moi – Dès le 4 décembre

James Herriot, chroniques d'un jeune vétérinaire, saison 6 – Dès le 4 décembre

Mon amie Maisy – Dès le 4 décembre

TV5PLUS