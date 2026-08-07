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Rentrée télé automne 2026 : Quand commencent vos émissions doublées

Découvrez quand commencent vos séries américaines préférées.

Image de l'article Rentrée télé automne 2026 : Quand commencent vos émissions doublées
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Vous trouverez ci-dessous les dates de retour ou de début des productions québécoises les plus en vue de plusieurs réseaux, dont les généralistes, pour l'automne 2026. Les dates peuvent aussi être sujettes à changement.

Consultez ici le calendrier des émissions québécoises de la rentrée de l'automne 2026.

* REPRÉSENTE LES NOUVEAUTÉS

ICI RADIO-CANADA TÉLÉ

  • L'art du crime, saison 6 et 7 – Dès le jeudi 20 août à 20 h et 21 h
  • Heartland, saison 14 – Du lundi au vendredi à 14 h, dès 14 septembre 
  • Élémentaire, saison 4 – Du lundi au vendredi à 15h, dès le 14 septembre
  • Miss Scarlet Détective privée, saison 6 – Dès le samedi 19 septembre à 21 h
  • Inspecteur Barnaby, saison 24 et 25 – Dès le dimanche 20 septembre à 15 h
  • *Sa majesté des mouches – Dès le samedi 3 octobre à 20 h
  • *L'heure zéro – Dès le samedi 31 octobre à 20 h
  • *Le code du silence – Dès le samedi 31 octobre à 21 h

TVA

  • *DRE Amy – Dès le mercredi 9 septembre à 21 h
  • *Médecin malgré tout – Dès le jeudi 10 septembre à 20 h
  • Elsabeth, saison 3 – Dès le jeudi 10 septembre à 21 h

NOOVO

  • Les Simpson, saison 36 – Dès le mercredi 9 septembre à 19 h 30
  • Fire Country : Pompiers sur appel, saison 4 – Dès le mercredi 9 septembre à 21 h
  • Chicago Police, saison 12 – Dès le jeudi 10 septembre à 21 h
  • 911 Texas, saison 5 – Du lundi au jeudi à 23 h 30, dès le 14 septembre

TÉLÉ-QUÉBEC

  • Bluey, saison 3 – Tous les jours à 7 h, dès le 7 septembre
  • La Pat’patrouille, saison 12 et 13 – Tous les jours à 8 h 30, dès le 7 septembre
  • *Liberté, la statue qui voulait changer le monde – Lundi 7 septembre à 20 h
  • Géo Jet, saison 3 – Les samedis et dimanches à 7 h 35, dès le 12 septembre
  • *Underdog le superhéros – Les samedis et dimanches à 9 h 30, dès le 12 septembre
  • *Les petites histoires de Bluey – Les samedis et dimanches à 9 h 25, dès le 12 septembre
  • Master Crimes, saison 3 – Dès le samedi 12 septembre à 19 h
  • *Les grands monuments - Le grand Canyon – Lundi 12 septembre à 20 h
  • *Entretien avec un requin – Samedi 19 septembre à 18 h
  • *France, il était une fois demain – Lundi 21 septembre 20 h
  • *Abysses, la face cachée des océans – Lundi 28 septembre à 21 h
  • *La cartomancie du territoire – Mardi 29 septembre à 20 h
  • *À pied – Lundi 12 octobre à 21 h
  • *Les lionnes de Namibie, reines de la côte des squelettes – Samedi 17 octobre à 18 h
  • SOS Sages-femmes - Spéciale Noël, saison 9 – Dès le samedi 17 octobre à 19 h
  • *Détecteurs de mytho : une expérience citoyenne, un défi collectif nécessaire – Lundi 26 octobre à 21 h
  • SOS Sage-femmes, saison 9 – Dès le samedi 31 octobre à 19 h
  • *Sahara vert – Samedi 7 novembre à 18 h

ADDIK

  • Watson, saison 2 – Dès le jeudi 6 août à 20 h
  • CSI Miami, saison 6 – Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 17 août
  • *Marshals – Dès le mercredi 19 août à 21 h
  • *9-1-1 Nashville – Dès le jeudi 20 août à 21 h
  • The Walking Dead : Daryl Dixon, saison 2 – Dès le mardi 26 août à 22 h
  • Tulsa King, saison 3 – Dès le jeudi 27 août à 22 h
  • Chicago Fire : caserne 51, saison 14 – Dès le lundi 31 août à 21 h
  • Chicago Med, saison 11 – Dès le lundi 31 août à 22 h
  • CSI Miami, saison 7 – Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 22 septembre
  • *La rivière des disparus – Dès le mercredi 30 septembre à 22 h
  • The Walking Dead: Dead City, saison 2 – Dès le mardi 13 octobre à 22 h
  • L'arnaqueuse (Wild Cards), saison 3 – Dès le mercredi14 octobre à 20 h
  • CSI Miami, saison 8 – Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 4 novembre
  • *Robin des bois – Dès le jeudi 12 novembre à 22 h

CANAL D

  • *Bienvenue dans le noir du cosmos – Dès le lundi 24 août à 20 h
  • Îles mystérieuses, saison 2 – Dès le lundi 24 août à 21 h
  • Météo virale, suite de la saison 9 – Dès le lundi 24 août à 22 h
  • Au royaume des reptiles, saison 2 – Dès le mardi 25 août à 20 h 30
  • *Les derniers bûcherons – Dès le mardi 25 août à 21 h
  • Alaska : La ruée vers l'or, suite de la saison 16 – Dès le mercredi 26 août à 20 h
  • La ville hantée, saison 2 – Dès le jeudi 27 août à 20 h
  • En quête de preuves, suite de la saison 4 – Dès le jeudi 27 août à 21 h
  • Les pires prisons du monde, saison 5 – Dès le vendredi 28 août à 21 h
  • Caméras à bord, saison 4 – Dès le vendredi 28 août à 22 h
  • *Aussie Snake Warnglers (titre en français à confirmer) – Dès le mardi 6 octobre à 20 h 30
  • *Attaques de requin : L'enquête – Dès le mardi 27 octobre à 21 h
  • Monstres mécaniques, saison 3 – Dès le lundi 2 novembre à 21 h
  • *Qui a tué le croque-mort? – Dès le vendredi 6 novembre à 21 h
  • Caméras à bord, saison 5 – Dès le vendredi 20 novembre à 22 h

CANAL VIE

  • Mon animal a mangé quoi?, saison 2 – Dès le lundi 24 août à 19 h 30
  • *6000 livres : L'effet Dr Now – Dès le lundi 24 août à 20 h
  • SOS Dermato, saison 6 – Dès le lundi 24 août à 21 h
  • Luxe au bord du lac, suite de la saison 5 – Dès le mardi 25 août à 19 h 30
  • D'invendable à formidable, saison 4 – Dès le mardi 25 août à 20 h
  • De Taudis à Logis, saison 6 – Dès le mardi 25 août à 21 h
  • Mariage à l'aveugle, saison 13 – Dès le mercredi 26 août à 20 h
  • La vie après la prison, suite de la saison 4 – Dès le jeudi 27 août à 20 h
  • La reine du château, saison 2 – Dès le vendredi 28 août à 21 h
  • *Olivia Attwood : The Price of Perfection (titre à confirmer) – Dès le lundi 2 novembre à 21 h

CASA

  • Ça va chauffer! Australie, saison 15 – Les lundis et mardis à 3 août à 11 h
  • Locations de rêve au soleil, saison 2 – Dès le mercredi 5 août à 21 h
  • *Les Frères Scott : Sous pression – Dès le vendredi 21 août à 21 h
  • Mariés à l’immobilier, saison 2 – Dès le mardi 25 août à 21 h
  • Affrontement sur la plage, saison 2 – Dès le mercredi 26 août à 22 h
  • Notre première maison, suite de la saison 11 – Dès le mardi 1er septembre à 20 h 30
  • Mission resort, saison 3 – Dès le jeudi 1er octobre à 22 h
  • *Le duel des flips – Dès le mercredi 7 octobre à 22 h
  • *Un château à sauver – Dès le mercredi 14 octobre à 21 h
  • SOS maisons sinistrées, saison 2 – Dès le jeudi 22 octobre à 20 h

ELLEFICTIONS

  • Heartland, saison 5 – Dès le lundi 31 août à 17 h

ÉVASION

  • *L’antre des dictateurs – Dès le mardi 18 août à 22 h
  • Alone : les survivants, saison 8 – Dès le mercredi 9 septembre à 21 h et 22 h
  • *Mythes et légendes de la Grande-Bretagne – Dès le jeudi 10 septembre à 21 h
  • *À la recherche de… avec Zachary Quinto – Dès le mardi 29 septembre à 22 h
  • *Discovered by Disaster (titre français à confirmer) – Dès le jeudi 22 octobre à 21 h
  • Les plus grands mystères de l’histoire, saison 3 – Dès le jeudi 29 octobre à 22 h
  • *Exil vers le Nord – Dès le lundi 2 novembre à 22 h
  • Alone : les survivants, saison 9 – Dès le mercredi 2 décembre à 21 h et 22 h
  • Josh Gates : Traqueur de mystères, saison 9 – Dès le mardi 8 décembre à 22 h)

HISTORIA

  • La malédiction d’Oak Island, saison 13 – Dès le lundi 31 août à 20 h
  • Pawn Stars : prêteurs sur gages, saison 24 – Dès le mardi 1er septembre à 21 h
  • Incroyable avec Dan Aykroyd, saison 2 – Dès le mercredi 2 septembre à 20 h
  • La vie après nous, saison 3 – Dès le mercredi 2 septembre à 21 h
  • *Dangereuse époque avec Henry Winkler – Dès le vendredi 4 septembre à 20 h
  • *Tout sur le menu avec Braun Strowman, saison 1 et 2 – Dès le vendredi 4 septembre à 21 h
  • Les grands mystères de l’Histoire, saison 6 – Dès le samedi 12 septembre à 20 h
  • *Sitting Bull – Dès le samedi 19 septembre à 22 h
  • Les a$ de la brocante, saison 13 – Dès le mardi 22 septembre à 20 h
  • La bouffe qui a forgé le monde, saison 6 – Dès le vendredi 30 octobre à 20 h
  • *La Seconde Guerre mondiale avec Tom Hanks – Dès le samedi 14 novembre à 21 h

ICI ARTV

  • Les origines du péché – Dès le dimanche 30 août à 12 h
  • *Tom Hanks, un héros ordinaire – Dimanche 6 septembre à 19 h
  • Grantchester, saison 10 et 11 – Dès le jeudi 17 septembre à 20 h
  • Dre Grey, saison 22 – Dès le vendredi 18 septembre à 19 h
  • *Shirley Maclaine : Comme un torrent – Dimanche 20 septembre à 19 h
  • *Rod Stewart : Héros de la classe ouvrière – Dimanche 27 septembre à 19 h
  • *James Dean, le nouvel homme – Dimanche 4 octobre à 19 h
  • Maxima, saison 1 et 2 – Dès le jeudi 12 novembre à 20 h et 21 h 
  • *Jane Austen : Créatrice d'un génie – Dimanche 22 novembre à 20 h

ICI EXPLORA

  • *Cap Corse - Le mystère des anneaux – Mardi 18 août à 21 h
  • *Voyage au coeur de la nuit – Mardi 25 août à 21 h
  • *Piégé à marée basse – Samedi 29 août à 20 h
  • *Plus vite! À la recherche du temps – Dès le mardi 1er septembre à 21 h
  • *Knut, l'empereur Viking – Dès le mercredi 9 septembre à 20 h
  • Mayas, la guerre des rois divins – Dès le 7 octobre (heure à confirmer) 
  • Missions commandos – Dès le 4 novembre (heure à confirmer) 
  • *Génie du ciel – Jeudi 12 novembre à 20 h

INVESTIGATION

  • Des gens très méchants, saison 4 – Dès le lundi 24 août à 20 h
  • N'ouvrez pas la porte, suite de la saison 1 – Dès le lundi 24 août à 21 h
  • Crimes à la Une, saison 8 – Dès le mercredi 26 août à 21 h
  • Rivalités mortelles, saison 2 – Dès le vendredi 28 août à 22 h
  • *Chroniques d'un mari battu – Dès le jeudi 3 septembre à 20 h
  • *Meurtre sur Tinder – Dès le jeudi 10 septembre à 20 h
  • Étrangers arrestations, saison 2 – Dès le lundi 28 septembre à 22 h

MAX

  • Flashback, saison 2 – Dès le lundi 31 août à 20 h
  • Hudson & Rex, saison 7 – Dès le mercredi 2 septembre à 20 h
  • CSI, saison 5 et 6 – Du lundi au vendredi à 19 h, dès le 1er octobre
  • *Dre Sam – Dès le jeudi 5 novembre à 20 h

PRISE 2

  • *Elle écrit au meurtre – Du lundi au vendredi à 10 h, dès le 1er septembre
  • La petite maison dans la prairie, saison 3 – Du lundi au jeudi à 18 h, dès le 10 août
  • La petite maison dans la prairie, saison 4 – Du lundi au jeudi à 18 h, dès le 16 septembre
  • Ma sorcière bien aimée, saison 5 – Du lundi au jeudi à 6 h, dès le 6 octobre
  • La petite maison dans la prairie, saison 5 – Du lundi au jeudi à 18 h, dès le 22 octobre
  • Pour l'amour du risque (Hart to Hart), saison 2 – Les mercredis à 11 h, dès le 11 novembre
  • Ma sorcière bien aimée, saison 6 – Du lundi au jeudi à 6 h, dès le 26 novembre

SÉRIESPLUS

  • NCIS, saison 23 – Dès le lundi 31 août à 20 h
  • GHOSTS : fantômes à la maison, saisons 4 et 5 – Dès le jeudi 3 septembre à 20 h (2 épisodes consécutifs)
  • *Boston Blue – Dès le jeudi 3 septembre à 21 h
  • *Sheriff Country : shérif sur appel – Dès le mercredi 9 septembre à 21 h
  • NCIS : Sydney, saison 3 – Dès le lundi 5 octobre à 21 h
  • FBI, saison 8 – Dès le mardi 6 octobre à 20 h
  • *CIA – Dès le mardi 6 octobre à 21 h
  • NCIS : origines, saison 2 – Dès le lundi 12 octobre à 22 h
  • *Hope Valley : 1874 (titre français à confirmer) – Dès le mercredi 11 novembre à 20 h
  • Meurtres sous le gui, saison 2 – Dès le vendredi 13 novembre à 20 h

TÉMOIN

  • *Forces spéciales : toute la vérité – Dès le mardi 4 août à 21 h et 21 h 30
  • *Ma vie avec un tueur – Dès le mardi 11 août à 20 h
  • *Personne d’intérêt – Du lundi au jeudi à 17 h, dès le 24 août
  • *Nation meurtrière – Dès le mardi 1er septembre à 22 h
  • Procès d’un tueur, saison 3 – Dès le mercredi 23 septembre à 22 h
  • 9-1-1, saison 9 – Dès le jeudi 15 octobre à 22 h
  • Crimes sur le tapis rouge, saison 3 – Dès le mercredi 21 octobre à 20 h
  • *Grand-mères meurtrières – Dès le mercredi 21 octobre à 21 h
  • *Un meurtrier parmi nous – Dès le jeudi 22 octobre à 21 h 30
  • *Pris en otage – Dès le mardi 27 octobre à 22 h

TV5

  • B.R.I, saison 2 – Dès le mercredi 2 septembre à 22 h
  • *Un prophète – Dès le jeudi 3 septembre à 22 h
  • *Masque de fer : l'énigme du roi soleil – Les lundis 7 et 14 septembre à 19 h
  • *Les gardiens de l'eau – Dès le mardi 8 septembre à 20 h
  • Sam, saison 8 – Dès le samedi 12 septembre à 19 h
  • *Maloney – Dès le samedi 12 septembre à 22 h 30
  • *Génération F – Dès le dimanche 13 septembre à 15 h
  • *Sur le front – Dès le mardi 15 septembre à 19 h
  • Léo Mattéi, brigade des mineurs, saison 13 – Dès le mardi 15 septembre à 22 h
  • Trentenaires, saison 3 – Dès le vendredi 18 septembre à 22 h
  • *L'empire LVMH – Les vendredis 23 et 30 octobre à 19 h 30
  • *Le diplôme – Dès le samedi 24 octobre à 19 h
  • Demain nous appartient, saison 7 – Dès le lundi 26 octobre à 13 h (4 épisodes en rafale)
  • *Cheyenne et Lola – Dès le mercredi 28 octobre à 22 h
  • *Mensonges – Dès le mardi 27 octobre à 22 h
  • *Les sentinelles – Dès le jeudi 29 octobre à 22 h
  • *La course aux étoiles – Dès le vendredi 6 novembre à 19 h 30
  • L’Agence, saison 6 – Dès le jeudi 10 novembre à 21 h
  • *Un monde à part – Dès le mercredi 11 novembre à 21 h

Z

  • The Last of Us, suite de la saison 2 – Dès le jeudi 27 août à 21 h
  • L'autre côté du ring, saison 5 – Dès le mercredi 2 septembre à 21 h
  • *Le pont : Australie – Dès le mercredi 9 septembre à 19 h
  • Déménagement Shazam!, saison 2 – Dès le mardi 6 octobre à 21 h 30
  • *Marvel Dévoilé – Dès le jeudi 8 octobre à 19 h
  • *Ça : Bienvenue à Derry – Dès le jeudi 8 octobre à 21 h
  • *Batman dévoilé – Dès le jeudi 5 novembre à 19 h
  • *Peacemaker – Dès le mercredi 11 novembre à 21 h
  • *Icônes automobiles, saison 1 – Dès le samedi 21 novembre à 21 h
  • *Spider-Man dévoilé – Dès le jeudi 26 novembre à 19 h
  • *Star Wars dévoilé – Dès le jeudi 17 décembre à 19 h

ZESTE

  • Masterchef Australie, saison 7 – Du lundi au vendredi à 6 h, dès le 3 août
  • Tous contre Bobby Flay, saison 24 – Dès le jeudi 6 août à 21 h 30
  • Épicerie en folie, saison 32 – Dès le mercredi 19 août à 21 h
  • *Les stars de Gordon Ramsay Australie – Dès le mercredi 19 août à 22 h
  • Le championnat de pâtisserie junior, saison 8 – Dès le mercredi 21 octobre à 20 h
  • Chef au sommet, saison 5 – Dès le jeudi 22 octobre à 22 h
  • *Ça va chauffer! Australie – Du lundi au vendredi à 6 h, dès le 2 novembre

ICI.TOU.TV EXTRA

  • Cap Corse - Le mystère des anneaux – Dès le 18 août
  • Voyage au coeur de la nuit – Dès le 25 août
  • Les origines du péché – Dès le 27 août
  • Piégé à marée basse – Dès le 29 août
  • Inspecteur Barnaby, saison 25 – Dès le 3 septembre 
  • Zorro – Dès le 10 septembre
  • Miss Scarlet Détective privée, saison 6 – Dès le 17 septembre 
  • Sa majesté des mouches – Dès le 24 septembre
  • Mighty Docks : Un nouveau jeu de puissance, saison 1 et 2 – Dès le 1er octobre
  • Mix Tape (titre à confirmer) – Dès le 1er octobre 
  • Esprits brillants – Dès le 15 octobre 
  • Le code du silence – Dès le 29 octobre 
  • L'heure zéro – Dès le 31 octobre
  • Les pommes ne tombent jamais – Dès le 12 novembre
  • Hawaii : Sauvetage extrême – Dès le 26 novembre  

TELEQUEBEC.TV

  • Underdog le superhéros – Dès le 17 août
  • Miffy et ses amis, nouveaux épisodes – Les 17 août, 8 octobre et 4 décembre
  • Master Crimes, saison 3 – Dès le 31 août
  • Les lionnes de Namibie, reines de la côte des squelettes – Dès le 5 octobre
  • Ludwig, saison 2 – Dès le 8 octobre
  • Les chansons de Hé Oua, Oua, saison 5 – Dès le 8 octobre
  • 300, la vraie histoire de la bataille des Thermopyles – Dès le 9 novembre
  • Baron et l'empereur: Japon, la voie de la guerre – Dès le 16 novembre
  • Bestiaire de Noël - Entre le renne et l'âne gris – Dès le 23 novembre
  • *Blue light: policiers sous tension, saison 1 et 2 – Dès le 4 décembre
  • Chiens des neiges : retour à l'état sauvage – Dès le 4 décembre
  • La première année des bébés animaux – Dès le 4 décembre
  • Animaux sous surveillance – Dès le 4 décembre
  • Ours des neiges – Dès le 4 décembre
  • Le Poussin des neiges : L'histoire d'un manchot – Dès le 4 décembre
  • La famille des rennes et moi – Dès le 4 décembre
  • James Herriot, chroniques d'un jeune vétérinaire, saison 6 – Dès le 4 décembre
  • Mon amie Maisy – Dès le 4 décembre

TV5PLUS

  • B.R.I., saison 2 – Dès le 1er septembre
  • *Un prophète – Dès le 1er septembre
  • Sam, saison 8 – Dès le 10 septembre 
  • Léo Mattéi, brigade des mineurs, saison 13 – Dès le 11 septembre
  • *Maloney – Dès le 12 septembre 
  • *Cheyenne et Lola – Dès le 18 septembre
  • *Les sentinelles – Dès le 25 septembre 
  • *Le diplôme – Dès le 25 septembre 
  • *Mensonges – Dès le 2 octobre
  • Demain nous appartient, saison 7 – Dès le 26 octobre 

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