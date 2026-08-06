Vous pouvez voir la mouture originale de La petite maison dans la prairie à la télé

Alors que la nouvelle mouture de La petite maison dans la prairie connaît un succès retentissant sur Netflix, bien des gens se demandent où voir la version originale, datant des années 70.

Il faut savoir que Prise 2 diffusera la troisième, la quatrième et la cinquième saison de La petite maison dans la prairie cet automne.

Voyez les horaires de diffusion ci-dessous :

Saison 3 – Du lundi au jeudi à 18 h, dès le 10 août

– Du lundi au jeudi à 18 h, dès le 10 août Saison 4 – Du lundi au jeudi à 18 h, dès le 16 septembre

– Du lundi au jeudi à 18 h, dès le 16 septembre Saison 5 – Du lundi au jeudi à 18 h, dès le 22 octobre

La série western, qui relate l'histoire d'une famille de pionniers au XIXe siècle, venue s'installer dans le Minnesota, compte 9 saisons au total.

À noter que toutes les saisons sont offertes pour la vente sur AppleTV.

Rappelons la version 2026 est offerte sur Netflix, et la comédienne québécoise Catherine Bérubé y joue un rôle. Apprenez-en plus ici.