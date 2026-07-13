Cette comédienne d'ici s'illustre dans la nouvelle adaptation de La petite maison dans la prairie sur Netflix

Avez-vous eu l'occasion de vous plonger dans la nouveauté de Netflix, Little House On the Prairie (La petite maison dans la prairie en français), une nouvelle adaptation des romans de Laura Ingalls Wilder, produite pour Netflix.

Dans cette relecture, davantage fidèle à l'oeuvre originale que ne l'était la série diffusée de 1974 à 1983 et qui mettait en vedette le regretté Michael Landon, on y suit la famille Ingalls, des pionniers qui décident de quitter familles et amis pour aller s'installer à Independance au Kansas. Leur épopée sera marquée par des défis de colonisation, la faim, la maladie et même des enjeux fonciers complexes avec la nation autochtone d'Osage, qui possède les terres.

Les rôles principaux sont tenus par Luke Bracey et Alice Halsey, qui incarnent les parents Charles et Caroline, de même que les jeunes Alice Halsey et Skywalker Hughes, qui interprètent respectivement Laura et Mary. L'histoire nous est d'ailleurs davantage racontée du point de vue de la petite Laura, jeune fille pétillante et aventureuse, ouverte à côtoyer tous ceux et celles qu'elle rencontre.

On retrouve au sein de la distribution une comédienne québécoise qui fait plusieurs apparitions, soit Catherine Bérubé (voir sa photo ici) que vous connaissez bien d'Alertes. Elle joue Eliza, la soeur de Caroline, qui symbolise la réticence de la famille à les voir partir vers une contrée étrangère et inhabitée, une présence qui se révèle souvent dans des séquences rêvées.

Pour l'occasion, la comédienne a dû non seulement jouer en anglais, mais aussi enfiler la robe d'époque, qui lui va d'ailleurs à ravir!

Les huit épisodes de La petite maison dans la prairie sont d'ores et déjà disponibles sur Netflix. Une deuxième saison a aussi déjà reçu le feu vert.