Lili Francke Robitaille de Dumas dans une nouvelle série torride

La distribution de la prochaine série de Sarah-Maude Beauchesne, intitulée Une saison brûlante, vient d'être dévoilée.

On y retrouve Marguerite Bouchard dans le rôle principal aux côtés d’Aurélia Arandi-Longpré, Thomas Boonen, Xavier Bergeron, Miguel Bédard et Lili Francke Robitaille, qu'on peut voir actuellement dans Dumas.

Hélène Florent et Eveline Gélinas figurent aussi au générique.

À la croisée du drame et du thriller torride, les six épisodes d'une heure plongent dans les désirs, les contradictions et les tourments d'une génération prise au cœur d'une crise climatique sans précédent.

Le résumé officiel va comme suit : Été 2033. Montréal suffoque. Terrifiée, Joséphine trouve refuge dans le cossu chalet de ses amis d’enfance qu’elle n’a pas vus depuis 12 ans. Séduite par ce lieu où l’abondance semble résister à la crise qui secoue le monde extérieur, elle se laisse entraîner par la promesse d’un été marqué par le désir, la liberté et les privilèges.

Ancrée dans un female gaze assumé, la série place les personnages féminins et leurs perspectives au cœur du récit, offrant un regard singulier sur la sensualité, les dynamiques de pouvoir et la quête de liberté. Sarah Pellerin réalise le projet, présentement en tournage.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Sarah-Maude Beauchesne, une autrice à la voix unique et bien ancrée dans son époque. Une fois de plus, elle signe une œuvre percutante qui capte avec justesse les préoccupations et les aspirations d’aujourd’hui. Une saison brûlante incarne parfaitement l’ambition de Crave de mettre de l’avant des créations distinctives et des voix qui marquent notre culture », souligne Suzane Landry, vice-présidente, Développement de contenu, programmation et information de Bell Média.

Coécrit par Sarah-Maude et Juliette Gosselin, en collaboration avec Kristine Metz et Kim Lévesque Lizotte, la série devrait débarquer sur sur Crave en décembre.