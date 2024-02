Tu m'aimes-tu?

L’engagement amoureux est devenu un véritable défi à notre époque. D’un côté, on se met beaucoup de pression pour trouver la «bonne personne». De l’autre, on exige énormément de «l’âme sœur»: qui doit être la personne aimée, le-la meilleur(e) ami(e), le-la partenaire sexuel(le) idéal(e), la personne qui nous stimule intellectuellement, qui comble notre solitude… Alors que les hommes dans la trentaine sont souvent dépeints aujourd’hui comme des individualistes empilant les conquêtes sexuelles, Fred, Mélanie et Dave cherchent leurs repères et se débattent sans cesse pour réinventer les bases de leur vie sentimentale et amoureuse.