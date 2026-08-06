Une bande-annonce trépidante pour la prochaine saison de Chanteurs masqués

TVA a dévoilé jeudi la bande-annonce de la prochaine saison de Chanteurs masqués.

On peut y voir certains artistes invités cette saison, dont la fougueuse Marjo, ainsi que la plupart des personnages qui viendront tenter de déjouer les enquêteurs cette année. Par eux, on retrouve un super-héros, un bouledogue dans des habits royaux, une pièce d'échec, une horloge et un zèbre disco.

Ce qu'on constate aussi dans cette nouvelle vidéo, c'est la stupéfaction des enquêteurs lors du dévoilement. Certaines personnalités auront réussi à flouer de façon prodigieuse l'instinct, pourtant assez affuté, de Sam, Anouk, Stéphane et Mélissa.

Anouk apparaît même complètement désarçonnée lors d'une révélation. « Je m'en vais! Je suis tellement fâchée! », lance-t-elle. Se pourrait-il que ce soit quelqu'un dont elle est proche? Son conjoint [photos ici] peut-être?

Voyez la bande-annonce au bas de l'article.

Ne manquez pas la grande première de la sixième saison de Chanteurs masqués, le dimanche 13 septembre à 19 h.