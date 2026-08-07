Un début d'aventure difficile pour la Québécoise Jenny à Temptations under the sun

Les deux premiers épisodes de la téléréalité romantique Temptations under the sun : Cyprus sont débarqués sur Crave en ce vendredi 7 août.

Parmi les dix premiers célibataires à faire leur entrée dans l'aventure, on retrouve deux Québécoises : Jenny d'Occupation Double dans l'Ouest et Valentina de L'île de l'amour. On peut dire que cette dernière fait une meilleure première impression que la jolie blonde de Laval, qui se retrouve dans une situation désolante.

Dès leur arrivée, les participants sont invités à placer les candidats du sexe opposé en ordre - de 1 à 5 - basé sur leurs premières impressions. La pauvre Jenny se retrouve en fin de peloton. Les propos des garçons - et même des filles - à son égard manquent de délicatesse. Personne ne voudrait se retrouver dans cette position, surtout pas dans un concours de popularité filmé, qui plus est. Bon, bien sûr, c'est le risque du métier, mais notre coeur chauvin de fan d'OD saigne en la voyant se faire mener en bateau par ces Canadiens musclés. Nous n'avons regardé qu'un épisode et demi, mais les choses ne s'annoncent certainement pas bien pour la - pourtant - si divertissante Jenny.

Outre cette situation navrante pour l'une de nos vedettes de téléréalité chouchous, Temptations under the sun s'avère tout aussi divertissante que la version française québécoise. Les jeux sexy auxquels se prêtent les célibataires anglos ressembleront assurément à ceux de la deuxième saison de Tentations au soleil, comme les deux moutures ont été tournées successivement. Reste que, même si nous avons déjà vu des garçons glisser sur le slip and slide puis tenter de deviner une saveur de lubrifiant en lichant une partie du corps de sa partenaire, les personnalités des joueurs sont différentes et donc, les résultats aussi. Ne vous inquiétez pas par contre, personne n'est inhibé dans la chaleur torride de Chypre.

Alors que le nouveau contenu original se fait rare ces jours-ci, Temptations under the sun arrive à point. Ces quelques épisodes sont la mise en bouche parfaite avant le début de la saison d'OD Panama. Voyez d'ailleurs ici quand sera dévoilée l'identité des candidats.

Temptations under the sun : Cyprus est diffusée chaque semaine, à raison de deux nouveaux épisodes offerts sur Crave chaque vendredi, et ce, jusqu'à la finale du 4 septembre.