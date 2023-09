Jay Du Temple est de retour à la barre d'Occupation Double pour une cinquième saison consécutive. Cet automne, c'est du côté de l'Ouest canadien que les célibataires québécois ont rendez-vous pour vivre des rencontres, des voyages et des revirements inoubliables. Le tout en plus d'une bonne dose de zizanie et de bisbille!