Voici quand vous pourrez découvrir l'identité des candidats d'OD Panama

Alicia Moffet et Fred Robichaud sont récemment apparus dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux d'Occupation Double afin d'annoncer quand l'identité des candidats de la prochaine édition sera dévoilée.

C'est donc le mardi 11 août à 8 h du matin que les portraits des nouveaux célibataires pourront être visionnés sur Crave.

Les animateurs encouragent les fans d'OD d'aller dès maintenant se créer un compte gratuit sur la plateforme de visionnement en continu afin d'accéder rapidement au contenu la semaine prochaine.

À noter que, contrairement aux années passées, les portraits ne seront pas offerts sur Noovo.ca, uniquement sur Crave, mais, pas de souci, c'est gratuit!

Les téléspectateurs ont exprimé en grand nombre leur impatience face au dévoilement des visages d'OD Panama!

On peut s'attendre à voir au moins un.e entrepreneur.euse, un.e entraîneur.euse, un charpentier-menuisier, une prof de yoga et un.e serveur.euse, mais on aimerait beaucoup voir des métiers atypiques pour ce genre d'émissions, comme le médecin Sami ou l'humoriste Julie-Pier. À suivre le 11 août prochain!

On veut s'imaginer que si les annonces se font le 11 août, les candidats auront déjà quitté le Québec pour l'Amérique centrale à cette date ou seront sur le point de le faire.

OD Panama sera diffusé du dimanche au jeudi 18 h 30 dès le 6 septembre sur Noovo, en rattrapage sur Crave.