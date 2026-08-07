Une finale désarmante qui fait beaucoup réagir pour la 3e saison de Bellefleur

La finale de la troisième saison de Bellefleur a été présentée sur Crave le 30 juillet dernier. Depuis, celle-ci a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux.

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À la toute fin du dernier épisode, Francis, le troisième frère de la famille Bellefleur dont nous ne connaissions pas l'existence, est apparu à la porte de la maison de Maxime.

Nicolas, qui descendait l'escalier, l'a aperçu, bouche bée, et Minh, sans crier gare, s'est lancé sur lui et l'a infligé de coups. Nicolas est alors intervenu pour retenir son ami, habité d'une violente colère.

Ce qu'on en comprend c'est que Francis a agressé Marie il y a plusieurs années. Il aurait eu une ordonnance restrictive de la cour afin de ne pas s'approcher de sa victime, puis il aurait quitté Sherbrooke pour refaire sa vie ailleurs, ne donnant plus de nouvelles à ses frères. Par contre, un an après le décès de sa victime, il serait revenu dans sa ville natale pour tenter de recoller les pots cassés. Les choses ne se seraient pas passées comme prévu alors que Minh se trouvait chez Maxime ce jour-là.

L'agression de Marie est un élément nouveau qui étoffe et complexifie encore plus l'histoire de cette bande d'amis. Cette série est un coup de coeur gigantesque pour nous et cette finale coup de poing (littéralement) ne vient que confirmer notre admiration pour l'écriture émouvante de Sarah-Maude Beauchesne.

Évidemment, les téléspectateurs réclament haut et fort une quatrième saison. Celle-ci n'a toujours pas été confirmée, mais ce serait un crime contre la moralité de ne pas donner suite à cette proposition aussi tendre que bouleversante, qui met en scène des acteurs au sommet de leur art. En ajoutant Vincent-Guillaume Otis à l'ensemble, on ne fait qu'affiner ce tableau déjà monumental.

Oui, vivement la suite des aventures de ce groupe d'amis qui jongle malhabilement avec l'amour et la haine et nous font réfléchir sur des questions existentielles, tout en divertissant, simplement.