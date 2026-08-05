Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Télé

Ces six excellentes séries seront enfin diffusées à la télé conventionnelle

Si vous ne les avez pas vu, vous aurez de la grande télé à regarder cet automne!

Image de l'article Ces six excellentes séries seront enfin diffusées à la télé conventionnelle
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

L'industrie de la télévision se transforme et la norme veut maintenant que les séries soient diffusées d'abord sur les plateformes payantes, puis ensuite à la télé conventionnelle.

Parfois, il faut attendre des mois avant de voir apparaître certaines séries sur les chaînes généralistes. C'est le cas, notamment de L'appel, sur le procès de Maurice « Mom » Boucher, qui a été dévoilée sur illico+ en janvier 2025 et qui fera son apparition à TVA cet automne.

La série, écrite par Luc Dionne mettant en vedette Magalie Lépine-Blondeau, Patrice Robitaille et Pier-Luc Funk, sera diffusée les lundis soirs à 21 h, dès le 7 septembre.

La série dérivée Alertes : Pelletier, qui avait connu un succès impressionnant en décembre dernier sur illico+, sera aussi offerte sur les ondes de TVA cet automne. Dès le lundi 26 octobre à 21 h.

De son côté, ICI Télé présentera la série policière Bienvenue à Kingston-Falls, réalisée par Robin Aubert, qui a reçu des critiques élogieuses lors de sa sortie sur l'EXTRA d'ICI.TOU.TV récemment. Dès le mardi 15 septembre à 21 h.

La cinquième saison de Plan B, avec Pierre-François Legendre, pourra aussi être dévorée sur les ondes de Radio-Canada dès le mardi 27 octobre à 21 h. Lisez nos impressions ici.

Puis, la deuxième saison de Bellefleur, disponible sur Crave depuis un moment, débarquera à Noovo dès le mardi 8 septembre à 19 h 30.

Il sera aussi possible pour les télévores de voir (enfin!) la série Empathie, dont tout le monde parle depuis maintenant plus d'un an. Rencontrez Suzanne et les patients de l'institut psychiatrique Mont-Royal dès le mardi 8 septembre à 20 h.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c