Ces six excellentes séries seront enfin diffusées à la télé conventionnelle

L'industrie de la télévision se transforme et la norme veut maintenant que les séries soient diffusées d'abord sur les plateformes payantes, puis ensuite à la télé conventionnelle.

Parfois, il faut attendre des mois avant de voir apparaître certaines séries sur les chaînes généralistes. C'est le cas, notamment de L'appel, sur le procès de Maurice « Mom » Boucher, qui a été dévoilée sur illico+ en janvier 2025 et qui fera son apparition à TVA cet automne.

La série, écrite par Luc Dionne mettant en vedette Magalie Lépine-Blondeau, Patrice Robitaille et Pier-Luc Funk, sera diffusée les lundis soirs à 21 h, dès le 7 septembre.

La série dérivée Alertes : Pelletier, qui avait connu un succès impressionnant en décembre dernier sur illico+, sera aussi offerte sur les ondes de TVA cet automne. Dès le lundi 26 octobre à 21 h.

De son côté, ICI Télé présentera la série policière Bienvenue à Kingston-Falls, réalisée par Robin Aubert, qui a reçu des critiques élogieuses lors de sa sortie sur l'EXTRA d'ICI.TOU.TV récemment. Dès le mardi 15 septembre à 21 h.

La cinquième saison de Plan B, avec Pierre-François Legendre, pourra aussi être dévorée sur les ondes de Radio-Canada dès le mardi 27 octobre à 21 h. Lisez nos impressions ici.

Puis, la deuxième saison de Bellefleur, disponible sur Crave depuis un moment, débarquera à Noovo dès le mardi 8 septembre à 19 h 30.

Il sera aussi possible pour les télévores de voir (enfin!) la série Empathie, dont tout le monde parle depuis maintenant plus d'un an. Rencontrez Suzanne et les patients de l'institut psychiatrique Mont-Royal dès le mardi 8 septembre à 20 h.