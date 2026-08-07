Des images inédites de nos séries préférées dans la publicité d'ICI Télé

ICI Télé diffuse depuis quelques jours maintenant une publicité touchante mettant en scène des images de ses séries de l'automne 2026.

Ainsi, nous pouvons voir de très courts extraits du retour de nos productions préférées.

Même si la quotidienne Antigang est en tournage depuis moins de deux semaines, certaines images ont déjà été montées pour apparaître dans la publicité d'ICI Télé et dans une première bande-annonce, diffusée à la télé, dont on vous parlait ici.

Dans la publicité de Radio-Canada, on peut notamment voir Fanny (Léane Labrèche-Dor) prendre le visage de son tendre mari motard, Denys (Sébastien Ricard), dans ses mains, ainsi que Mathilde (Catherine Trudeau) déposer sa tête sur l'épaule de son amie et collègue Carolanne (Karine Gonthier-Hyndman) dont le bébé (s'imagine-t-on) est décédé dans l’explosion de sa voiture à la fin de la saison dernière.

On peut aussi entendre la sergente Lapierre dire : « de retour à temps plein », avec un air légèrement agacé. On peut donc penser qu'elle parle de Carolanne, qui a décidé de revenir au travail sans attendre, malgré le drame qu'elle a vécu.

Voyez les images dans la galerie ci-dessous.

La deuxième saison d'Antigang sera diffusée du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre.