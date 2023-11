Voyez les premières images de la nouvelle émission de Julie Snyder, Chaque seconde compte

Après la fin de La semaine des 4 Julie, Julie Snyder s'est faite plus discrète au petit écran.

Par contre, il ne faudra pas attendre bien longtemps pour la retrouver puisqu'elle revient cet hiver à la barre d'une nouvelle émission.

En effet, elle animera bientôt le jeu Chaque seconde compte.

Il s'agit de l'adaptation du format américain Divided. Lors de chaque épisode (13 au total), quatre inconnus unissent leurs forces pour répondre de manière unanime à des questions de connaissances générales. Plus l'équipe prend de temps pour répondre, plus le prix en argent diminue. À la fin de chaque épisode, les participants doivent également diviser l'argent accumulé en trois parts inégales, toujours à l'unanimité.

« J’ai un plaisir fou à animer ce nouveau projet et à retrouver le public sur le plateau d’un jeu télévisé », a déclaré Julie Snyder. « Chaque seconde compte est une joute de connaissances générales, oui, mais surtout de collaboration, de persuasion et de négociation. Je suis convaincue que le public se laissera embarquer dès janvier dans cette course contre la montre inattendue ».

Les gens intéressés peuvent toujours s'inscrire pour participer à l'émission ici.

Le jeu télévisé sera présenté sur les ondes de Noovo dès le 8 janvier.

Voyez les premières images du plateau spectaculaire ci-dessous.

