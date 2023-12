Julie Snyder, spectaculaire, dans une robe signée Valentino

Toutes ses tenues cette saison dans Chaque seconde compte ont été soigneusement sélectionnées par deux talentueuses stylistes, Emmanuelle et Florence O. Durand.

« Je suis restée dans le même esprit que le talk-show de Julie », indique Emmanuelle Rochon. « Je ne veux pas la dénaturer, ça fait des années que l'on construit quand même son identité de look. »

« Manu, elle est excellente pour me faire recycler des anciens looks. J'ai un entrepôt de vêtements. J'ai vendu quelques robes sur Kijiji, notamment pour acheter le scooter de mon fils. Mais, là, on essaie de ne plus vendre les robes parce qu'on les récupère. Manu, c'est une magicienne. Elle prend de vieux looks et les ramène au goût du jour. »

Voyez quelques looks de l'animatrice dans la nouvelle émission au bas de l'article.

Dans chaque épisode de Chaque second compte, quatre inconnus doivent unir leurs forces pour répondre unanimement à des questions de connaissances générales. Le hic? Plus l’équipe prend du temps à se consulter afin d’en arriver à une décision, plus sa cagnotte en argent diminue. À la fin de chaque épisode, les participantes et les participants doivent aussi diviser l’argent accumulé en trois parts complètement inégales et là encore, ils devront s’entendre à l’unanimité! Pour y arriver, ils devront faire preuve d’un très grand pouvoir de persuasion, puisque que chaque seconde perdue peut tout changer.

Chaque seconde compte arrive en ondes le lundi 8 janvier prochain à 20 h.

Rappelons que Julie Snyder a prêté l'une des sublimes robes qui garnissent son entrepôt à Alicia Moffet pendant pour un des tournages d'OD Andalousie. Voyez laquelle ici.