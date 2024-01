Julie Snyder révèle être à nouveau célibataire dans un contexte plutôt étonnant

Ce vendredi, le Centre Vidéotron à Québec accueillait la première cohorte de Star Académie pour un spectacle retrouvailles à grand déploiement.

L'animatrice de l'époque, Julie Snyder, est débarquée sur la scène au début de la deuxième partie dans une robe qu'elle avait portée 20 ans plus tôt.

Celle-ci a été accueillie très chaleureusement par les milliers de spectateurs qui scandaient son nom haut et fort.

Toujours imprévisible, Julie Snyder a déclaré devant un amphithéâtre plein à craquer qu'elle était à nouveau célibataire. Elle a indiqué que sa grande amie Geneviève Marcon était dans la salle. Celle-ci est la propriétaire de l'hôtel Monsieur Jean, situé au coin des rues St-Jean et Pierre-Olivier-Chauveau à Québec. « C'est un endroit parfait pour faire l'amour », dit-elle, guillerette.

Julie Snyder fréquentait le même homme depuis quelques années. Son identité n'avait pas été divulguée publiquement, mais l'animatrice en parlait souvent à mot couvert, avouant même qu'elle l'avait reçu, à un moment ou à un autre, sur son plateau de La semaine des 4 Julie.

En plus de partager son statut conjugal vendredi soir, elle a rappelé avoir acheté le format de Star Académie des mains des Français au début des années 2000. Rappelons qu'elle a voulu ramener la compétition de chant sur les ondes de Noovo il y a quelques années, mais TVA a finalement gagné la négociation avec Endemol.

En 2019, lorsque l'accord s'est conclu et qu'elle a perdu les droits de l'émission, elle nous disait ceci : « J'ai été déçue et surprise, parce que TVA avait clairement dit qu'il ne voulait pas remettre Star Académie à l'antenne. Star Académie, ç'a été mon bébé. C'est moi qui y ai pensé. C'est moi qui suis allée chercher les droits. Il n'y a personne à TVA qui m'a dit "va chercher Star Académie". C'est vraiment moi qui y ai pensé et qui l'ai amené à TVA, qui l'a déployé. »

Même si Julie Snyder n'est plus associée à Star Académie aujourd'hui, nous étions extrêmement heureuses de la voir se faire acclamer par des fans de la première heure sur la scène du Centre Vidéotron.

Notons que Julie Snyder anime une nouvelle émission sur les ondes de Noovo depuis deux semaines. Chaque seconde compte est un jeu télévisé dans lequel les concurrents doivent s'entendre sur les réponses à des questions de culture générale pour remplir leur cagnotte commune. Apprenez-en plus ici.