Bonne nouvelle pour Julie Snyder

Presque immédiatement après la fin de La semaine des 4 Julie, Julie Snyder s'est lancée dans un nouveau projet : le jeu télévisé Chaque seconde compte.

Dans celui-ci, quatre inconnus s’unissent afin de répondre de manière unanime à des questions de culture générale. Plus ils prennent de temps, plus le prix en argent diminue. À la fin de l'émission, les trois joueurs restants doivent partager la cagnotte en trois parties inégales selon leur implication dans la partie. Cet aspect de négociation a provoqué certaines chicanes, dont une qui a créé un malaise en studio même après la fin des enregistrements.

Cette fois-ci, Julie agissait à titre d'animatrice uniquement, laissant son rôle de productrice et s'abandonnant aux mains de la sympathique bande de Trio Orange.

Elle est extrêmement satisfaite d'avoir accepté ce poste, encouragée par Jacques Duval (un ami qui la conseille régulièrement sur le plan professionnel), même si elle avait quelques réticences au départ. « J'étais tellement fatiguée après La semaine des 4 Julie. J'étais là : "oh my god... on retourne maintenant?"... Mais, finalement, ça n'a rien à voir avec La semaine des 4 Julie. C'est un million de fois moins fatigant. »

Noovo confirme aujourd'hui une deuxième saison, qui verra le jour à l'hiver 2025. Le tournage de celle-ci s'est conclu dans les derniers jours sur le studio Scène Éthique à Varennes.

On nous promet, pour cette deuxième saison, quelques changements et de belles surprises, qui vous seront dévoilés ultérieurement.

Nous avons pu faire une visite récente sur le plateau. Découvrez nos photos ci-dessous.