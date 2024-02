Une tension inconfortable et gênante sur le plateau de Chaque seconde compte

Lundi, Chaque seconde compte s'est terminé dans une ambiance inconfortable alors que les trois participants restants dans le jeu n'ont pas pu s'entendre sur la distribution des gains.

À la fin de chaque émission, les joueurs doivent diviser leur butin en trois parties inégales : le premier repart avec 60%, le second, 30% et le dernier, 10%. Lundi, les candidats n'ont pas pu négocier convenablement. Tout le monde considérait avoir contribué suffisamment pour mériter la plus grosse part du gâteau. Un des leurs, Yannick, était prêt à céder, voyant son prix fondre comme neige au soleil, mais Audrey et la drag queen Miss Doris n'ont pas plié.

Ainsi, alors qu'ils avaient remporté plus de 30 000 $ en équipe au cours des trois rondes, ils ressortent avec 0 $.

Julie Snyder ne peut pas intervenir lors de ces négociations, mais elle n'a pas pu s'empêcher de mettre son grain de sel, trop ébranlé par leurs pertes. « Vous allez tout perdre », lançait-elle, en faisant les 400 pas. Yannick en avait les larmes aux yeux au moment de constater qu'ils avaient tout perdu. Les deux autres s'obstinaient toujours une fois le chronomètre arrêté.

Pour détendre l'atmosphère, Julie Snyder a laissé entendre que le candidat exclu en première ronde, Steve, pouvait se compter chanceux parce que lui, au moins, avait gagné un séjour dans un chalet de luxe.

En entrevue avec Showbizz.net en décembre, l'animatrice nous avait parlé de ce moment gênant en studio. Celle-ci nous disait que la tension était palpable même après le tournage, lorsqu'elle a rencontré les familles des candidats. Voyez ce qu'elle nous a dit à ce propos ici.