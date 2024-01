Cet hiver, nous retrouvons Julie Snyder à l'animation d'un jeu télévisé, intitulé Chaque seconde compte.

Dans cette émission, adaptée d'un format britannique, quatre inconnus doivent s'entendre afin de répondre à des questions de culture générale. Plus ils prennent du temps pour répondre, plus ils perdent de l'argent. Au tiers de la course, les joueurs éliminent l'un d'entre eux et à la toute fin, ils doivent déterminer, à l'unanimité, comment séparer la cagnotte en trois parties inégales. Le premier aura 60 % des gains, le second 30 % et le dernier, 10 %. Encore là, plus ils prennent du temps avant de décider comment diviser le profit, plus la somme cumulée diminue.

Si certaines personnes s'entendent rapidement sur un juste fractionnement des bénéfices - comme ceux de l'épisode de cette semaine qui ont été très diplomates -, d'autres s'enguirlanderont jusqu'à (presque) tout perdre.

Rencontrée avant le congé des fêtes, Julie Snyder nous disait ceci :

À un moment donné, les concurrents ne se parlaient plus après. Je fais des photos avec le public après les tournages et les familles ne se parlaient plus. C'était l'enfer. C'était à couper au couteau.

L'animatrice nous indiquait aussi avoir été très vocale pendant l'enregistrement. « J'ai fini un show à genoux parce qu'ils ne s'entendaient pas. Je leur criais : "10 secondes!!!!". Je ne suis pas supposée intervenir, c'est dans le format, mais là, j'over-intervenais. »

Se sont-ils retrouvés avec 0 $? C'est ce que nous découvrirons dans les prochaines semaines. La date de diffusion de cet épisode mettant en scène ce fameux moment d'ébullition n'a pas été dévoilée.

Il faut dire que Julie Snyder est très investie dans le parcours des candidats de Chaque seconde compte. « Je tiens à les rencontrer un par un, chaque fois. Parce que je me dis : eux, ils vont arriver sur un plateau avec trois personnes qu'ils ne connaissent pas, c'est difficile. Il faut au moins que moi, il me connaisse. Je m'assois sur le canapé avec eux et on discute. Je ne serais pas capable d'animer si je ne les avais pas rencontrés avant. Ça fait partie de ma préparation. »

