L'épreuve des mots

Une personne sur trois au Québec a de la difficulté à lire et à écrire. Plusieurs gestes ou activités de tous les jours leur sont malheureusement impossibles à accomplir. Tout devient déclencheur de stress et de frustration. Patricia Paquin nous accompagne dans l'expérience humaine remplie d'émotions que vivent six adultes au fil de leurs apprentissages; un long processus d'alphabétisation marqué par de nombreux défis à relever au quotidien. Le but : améliorer leur vie en l'espace de quelques semaines seulement. Dans cette adaptation d'un format original britannique, ces personnes analphabètes fonctionnelles trouveront pour une rare fois leur place à la télévision québécoise.