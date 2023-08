Contre-offre

Petite bannière familiale, l’agence Lévesque tente de survivre dans le marché compétitif de l’immobilier. Alain, courtier depuis 35 ans, est au bord de l’épuisement professionnel et il compte sur ses filles et son fidèle complice, Marcel, pour l’aider avec l’entreprise. Dysfonctionnelle, mais attachante, cette équipe d’underdogs accompagne des acheteurs et vendeurs de propriétés variées à trouver leur bonheur dans la jungle mouvementée de l’immobilier. Surtout, ils tentent de rivaliser avec Marc Huard, le charmeur, mais puissant numéro un d’Intermax. Idée originale de Marie-Chantal Nadeau et Benoit Finley. (Fourni par la production)