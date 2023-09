Camille et ses amis Alexis, Anaïs, Thibault et Margaux sont tous nés à la même période, ayant séjourné à la même pouponnière. Ils ignorent ce fait lorsqu’ils se retrouvent tous les cinq, de façon inattendue, 24 ans plus tard. Mais dans l’angle mort de cette joyeuse découverte, un drame se cache. Ces cinq jeunes adultes, confrontés aux aléas parfois tragiques de la vie, mais forts de ces expériences fondatrices, noueront une solide et profonde amitié. Nous, c’est le nom de cet immeuble, espace urbain et multifonctionnel, où les cinq destins se croisent. Nous, c’est aussi l’amour qui ébranle, l’amitié salutaire, les secrets et les mensonges. C’est la vingtaine et ce qu’elle apporte de découvertes, de construction de soi et d’intense soif de vivre, envers et contre tout. Le destin prend les détours qu’il doit prendre pour arriver à ses fins...