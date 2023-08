Découvrez les premières images de la série NOUS

C'est le 2 décembre prochain que vous pourrez découvrir, sur Club illico, la série NOUS.

Celle-ci a été écrite par Dominick Parenteau-Lebeuf et réalisée par Yannick Savard.

On y retrouve une distribution toute étoile composée notamment de Marianne Fortier, Élise Guilbault, Marc Béland, Laetitia Lambert, Chanel Mings, Kevin Ranely, Nicolas Fontaine, Macha Limonchik, Jean-Moïse Martin et plusieurs autres.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

C'est l'histoire de Camille, de ses parents Anne et Claude, et de ses amis Margaux, Anaïs, Thibault et Alexis, nés à quelques jours d'intervalle à la pouponnière. Pourtant, quand ils font connaissance, ils l'ignorent. Dans l'angle mort de cette joyeuse découverte, un drame se cache et Camille en est l'actrice clé. Habitée par un pressentiment qui deviendra soupçon, puis certitude, elle va dévoiler le noir secret qui plombe sa famille. À travers leurs propres épreuves, bonheurs et tribulations, Margaux, Anaïs, Alexis et Thibault, ses alliés de la première heure, n'hésiteront pas à l'épauler.

Cette trame narrative particulièrement mystérieuse est pour le moins accrocheuse. On voudra assurément découvrir ce qui s'est passé à la naissance de ces cinq jeunes personnages.

