Vous trouverez ci-dessous les dates de retour ou de début des productions québécoises les plus en vue de plusieurs réseaux, dont les généralistes, pour l'hiver 2027. Les dates peuvent aussi être sujettes à changement. Les dates manquantes seront ajoutées dès que possible.
* REPRÉSENTE LES NOUVEAUTÉS
** Un épisode en primeur sur ICI.TOU.TV EXTRA
ICI RADIO-CANADA TÉLÉ
- Qu'est-ce qui se passe quand?, saison 3 – Dès le dimanche 20 novembre à 19 h 30
- Mini-Jean et Mini-Bulle, suite de la saison 4 (jeunesse) – Dès le samedi 2 janvier à 8 h
- *Dans la serre de Séquoia (jeunesse) – Dès le dimanche 3 janvier à 7 h
- Antigang, suite de la saison 2 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 4 janvier à 19 h
- L'oeil du cyclone, saison 6 – Dès le lundi 4 janvier à 19 h 30
- **Dumas, suite de la saison 3 – Dès le lundi 4 janvier à 20 h
- Angles morts – Dès le lundi 4 janvier à 21 h
- **STAT, suite de la saison 5 – Dès le mardi 5 janvier à 20 h
- Le gouffre lumineux – Dès le mardi 5 janvier à 21 h
- Les enfants de la télé, saison 17 – Dès le mercredi 6 janvier à 20 h
- *Kadebwe – Dès le mercredi 6 janvier à 21 h
- Zénith, saison 5 – Dès le jeudi 7 janvier à 20 h
- Nish – Dès le vendredi 8 janvier à 17 h
- Les petits tannants, saison 6 – Dès le vendredi 8 janvier à 19 h
- *Vive les matchés – Dès le vendredi 8 janvier à 20 h
- Incroyables!, saison 3 – Dès le vendredi 8 janvier à 21 h
- Toupi et Binou : Les fabuleuses aventures (jeunesse) – Dès le samedi 9 janvier à 7 h 30
- *Les guitares de Patrick – Dès le samedi 9 janvier à 19 h
- **Facteur A, saison 2 – Dès le samedi 9 janvier à 20 h
- Les joyeux patenteux, suite de la saison 4 (jeunesse) – Dès le dimanche 10 janvier à 9 h 30
- Rendez-vous podium – Dès le dimanche 10 janvier à 14 h
- On va se le dire – Du lundi au jeudi, dès le lundi 11 janvier à 16 h
- Silence, on joue, saison 12 – Du lundi au vendredi, dès le lundi 11 janvier à 17 h 30
- Infoman, saison 27 – Dès le jeudi 14 janvier à 19 h 30
- En direct de l'univers, saison 18 – Dès le samedi 16 janvier à 19 h
- Tout le monde en parle, saison 23 – Dès le dimanche 17 janvier à 20 h
- La cuisine d'Isabelle et Ricardo, saison 4 – Du lundi au vendredi, dès le lundi 18 janvier à 11 h
- *Une crise invisible (documentaire) – Samedi 20 février à 21 h
- Louise Deschâtelets (titre à confirmer, documentaire) – Samedi 27 février à 21 h
- Prescription musicale – Dès le dimanche 28 février à 19 h 30
- *Un casino dans les poches (documentaire) – Lundi 15 mars à 21 h
- *Attention : Chiens fragiles! (titre provisoire - documentaire) – Mardi 16 mars à 21 h
- Gala les Olivier – Dimanche 21 mars à 20 h
- *La machine brisée (documentaire) – Mardi 23 mars à 21 h
- *Richard Desjardins (titre à confirmer - documentaire) – Lundi 29 mars à 20 h
- L'été de mes chansons – Lundi 22 et 29 mars à 21 h
- Temple de la renommée Juste pour rire - La Petite vie – Mardi 30 mars à 20 h
TVA
- Salut Bonjour – Lundi au dimanche à 6 h 30
- TVA Nouvelles – Lundi au vendredi, 12h, 17 h, 18 h, et 22 h et la fin de semaine
- La poule aux oeufs d'or – Les dimanche à 18 h 30
- Ça commence bien l'année – Dimanche 3 janvier à 19 h 30
- Le tricheur – Du lundi au vendredi, dès le lundi 4 janvier à 18 h 30
- Indéfendable – Du lundi au jeudi, dès le lundi 4 janvier à 19 h
- Sucré Givré, saison 2 – Du lundi au mercredi, dès le lundi 4 janvier à 19 h 30
- Les armes – Dès le lundi 4 janvier à 20 h
- Prescott, saison 1 – Dès le lundi 4 janvier à 21 h
- À vos affaires – Du lundi au jeudi, dès le lundi 4 janvier à 22 h 35
- Alertes – Dès le mardi 5 janvier à 20 h
- Hot Ones Québec, saison 2 – Dès le mardi 5 janvier à 21 h
- MR BIG 2 – Dès le mercredi 6 janvier à 20 h
- Ça finit bien la semaine – Dès le vendredi 8 janvier à 19 h
- Le guide de l'auto 2027 – Dès le samedi 9 janvier à 11 h 30
- J.E – Dès le jeudi 14 janvier à 19 h 30
- Vlog – Dès le dimanche 17 janvier à 19 h
- *Hitster Québec – Dès le dimanche 17 janvier à 19 h 30
- L'attentat du Québec (documentaire) – Dès le dimanche 24 janvier à 21 h
- Indéfendable : Sans trace – Dès le lundi 15 mars à 21 h
- L'affaire du juge Delisle (documentaire) – Dès le mercredi 17 mars à 20 h
- *Match Game Québec – Printemps 2027 (date à confirmer)
- D'un zoo à l'autre – Printemps 2027 (date à confirmer)
- Du Québec au ventre – Printemps 2027 (date à confirmer)
- 24 en 24, saison 2 – Printemps 2027 (date à confirmer)
NOOVO
- Noovo Info 17 h – Du lundi au vendredi, dès le lundi 4 janvier à 17 h
- Fermont, saisons 2 à 5 – Du lundi au vendredi, dès le lundi 4 janvier à 12 h 30
- Un souper presque parfait – Du lundi au vendredi, dès le lundi 4 janvier à 18 h 29
- Ça c'est drôle!, saison 6 – Du lundi au mercredi, dès le lundi 4 janvier à 19 h
- Complètement Lycée, saison 3 – Dès le lundi 4 janvier à 19 h 30
- Les testeurs, saison 8 – Dès le lundi 4 janvier à 20 h
- Rocamboulesque – Dès le lundi 4 janvier à 21 h
- Les débatteurs du 22 h – Du lundi au jeudi, dès le lundi 4 janvier à 22 h
- Les débatteurs de Noovo – Du lundi au jeudi, dès le lundi 4 janvier à 22 h 30
- Gâtées pourries, saison 1 – Dès le mardi 5 janvier à 19 h 30
- Le retour d'Anna Brodeur, saison 2 – Dès le mardi 5 janvier à 20 h
- Casse-gueule, saison 1 – Dès le mardi 5 janvier à 21 h
- Nuls en chef, saison 2 – Dès le mercredi 6 janvier à 20 h
- L'amour est dans le pré, saison 15 – Dès le jeudi 7 janvier à 20 h
- OD Tentations au soleil, saison 2 – Dès le jeudi 7 janvier à 21 h
- Traqueurs de chars, saison 2 – Dès le vendredi 8 janvier à 19 h 30
- RPM, saison 28 – Dès le dimanche 10 janvier à 10 h
- RPM+, saison 12 – Dès le dimanche 10 janvier à 11 h
- Big Brother Célébrités - Galas – Dès le dimanche 10 janvier à 18 h 30
- Big Brother Célébrités : Les Gérants d'estrade – Dès le dimanche 10 janvier à 20 h 30
- Big Brother Célébrités - Quotidiennes – Du lundi au jeudi, dès le lundi 11 janvier à 18 h 30
- Vie de chantier : Nouvelle génération – Du lundi au vendredi, dès le lundi 1er mars à 12 h 30
- Ça c'est bête – Du lundi au mercredi, dès le mercredi 3 mars à 19 h
- Dérive, saison 1 – Dès le mardi 16 mars à 20 h
- Katherine Levac : L'homme de ma vie – Lundi 15 et 22 mars à 21 h
- Les justiciers, saison 7 – Dès le vendredi 26 mars à 20 h
- Big Brother : Le piège, saison 2 – Dès le mercredi 31 mars à 20 h
TÉLÉ-QUÉBEC
- Encore plus génial!, saison 16 – Dès le lundi 4 janvier à 13 h 30
- Génial!, saison 17 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 4 janvier à 19 h
- Kamikazes!, saison 3 – Dès le lundi 4 janvier à 19 h 30
- *Couleurs – Dès le mardis 5 janvier à 19 h 30
- McSween, saison 2 – Dès le mercredi 6 janvier à 19 h 30
- Dans les médias, saison 10 – Dès le mercredi 6 janvier à 21 h
- *Chilleurs – Dès le jeudi 7 janvier à 19 h 30
- Je suis là (TAC), saison 2 – Dès le jeudi 7 janvier à 20 h
- Épique, saison 3 – Dès le vendredi 8 janvier à 20 h
- Deux hommes en or et Rosalie, saison 14 – Dès le vendredi 8 janvier à 21 h
- Pour une fois, saison 4 – Dès le samedi 9 janvier à 20 h
- Belle et Bum, saison 24 – Dès le samedi 9 janvier à 21 h
- Fraudés (documentaire unique) – Jeudi 25 janvier à 20 h
- *Terrain : journaliste en zone sensible – Dès le jeudi 28 janvier à 20 h
- *Enquête virale : la disparition d’Alexandra Martine – Lundi 15 février à 20 h et 21 h
- Le caribou dans la mine (TAC - documentaire unique) – Lundi 15 mars à 20 h
- Comment je suis devenu Autochtone (documentaire unique) – Lundi 29 mars à 20 h
CANAL D
- Convoi du Nord, saison 2 – Dès le mardi 5 janvier à 20 h
- Fermont, saison 6 – Dès le mardi 5 janvier à 20 h 30
- Les justiciers, saison 4 – Dès le vendredi 8 janvier à 21 h
CANAL VIE
- Vendre ou rénover au Québec, saison 10 – Dès le mardi 5 janvier à 20 h
CASA
- *Le chantier de Ludo – Dès le jeudi 4 mars à 21 h
HISTORIA
- *Combien ça vaut, saison 1 – Dès le mardi 2 mars à 22 h (aussi sur Vivéo)
- *Kim Thúy : les réfugiés de la mer – Samedi 15 mai à 21 h (aussi sur Vivéo)
- *Pirates de l'art – Samedi 22 mai à 21 h (aussi sur Vivéo)
- *Parachute : mode héroïque – Samedi 29 mai à 21 h (aussi sur Vivéo)
ICI ARTV
- La journée (est encore jeune) – Lundi au vendredi à 23 h
- *Les accords d'Antoine – Dès le samedi 9 janvier à 20 h
- Dans un cinéma près de chez vous, 4e édition – Vendredi 12 janvier à 21 h
- Happy Spectacle d'Anthony Kavanagh – Lundi 4 et 11 janvier à 20 h
- C'est juste de la TV, suite de la saison 20 – Dès le vendredi 15 janvier à 21 h
- Livre ouvert, saison 3 – Dès le vendredi 15 janvier à 22 h
- Les guitares de Patrick – Dès le dimanche 31 janvier à 19 h
ICI EXPLORA
- Mission : Planète B – Dès le vendredi 11 décembre à 19 h 30
- Planète techno, saison 13 – Dès le vendredi 15 janvier à 19 h
- L'ADN du crime : Dans l'univers des sciences judiciaires (documentaire) – Dès le vendredi 19 février à 19 h 30
INVESTIGATION
- *Cocaïne, prison & likes : La vraie histoire d'Isabelle – Dès le lundi 15 mars à 21 h
SÉRIES PLUS
- Bête noire, saison 4 – Dès le mercredi 7 avril à 21 h (Aussi sur Vivéo)
TÉMOINS
- Famille de criminel – Dès le vendredi 8 janvier à 21 h
- Crimes insolites près de chez vous, saison 2 – Dès le vendredi 19 février à 21 h
TV5
- Te souviens-tu?, saison 3 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 4 janvier à 18 h 30
- *Cuisiner le Nord, saison 1 partie 2 – Dès le jeudi 7 janvier à 19 h 30
- *L'arène de l'humour – Dès le jeudi 7 janvier à 21 h
- *Habitat du futur (documentaire) – Dès le vendredi 8 janvier à 19 h
- *Un jour la nuit (documentaire) – Dès le mercredi 3 février à 21 h
- *Les 100 premiers jours – Dès le jeudi 25 février à 20 h
- *Guerre Inférieure (documentaire) – Dès le lundi 1er mars à 21 h
Z
- OD les préparatifs – Dès le samedi 9 janvier à 22 h
- Occupation Double Chypre - Galas – Dès le samedi 9 janvier à 23 h
- OD Extra – Dès le samedi 9 janvier à 00 h 30
- OD les quotidiennes – Dès le samedi 16 janvier à 21 h
ZESTE
- Coups de food, saison 13 – Dès le vendredi 8 janvier à 22 h
ICI.TOU.TV
- La journée (est encore jeune) – Du lundi au vendredi à 18 h 30
- Qu'est-ce qui se passe quand?, saison 3 – Dès le dimanche 20 novembre à 19 h 30
- Dans la serre de Séquoia (jeunesse) – Dès le dimanche 3 janvier
- Zénith, saison 5 – Dès le jeudi 7 janvier à 20 h
- Nish – Dès le vendredi 8 janvier à 17 h
- Les petits tannants, saison 6 – Dès le vendredi 8 janvier à 19 h
- Vive les matchés – Dès le vendredi 8 janvier à 20 h
- Incroyables!, saison 3 – Dès le vendredi 8 janvier à 21 h
- Les guitares de Patrick – Dès le samedi 9 janvier à 19 h
- Facteur A, saison 2 – Dès le samedi 9 janvier à 20 h
- Rendez-vous podium – Dès le dimanche 10 janvier à 14 h
- Une crise invisible (documentaire) – Samedi 20 février à 21 h
- Louise Deschâtelets (titre à confirmer, documentaire) – Samedi 27 février à 21 h
- Un casino dans les poches (documentaire) – Lundi 15 mars à 21 h
- Attention : Chiens fragiles! (titre provisoire - documentaire) – Mardi 16 mars à 21 h
- Gala les Olivier – Dimanche 21 mars à 20 h
- La machine brisée (documentaire) – Mardi 23 mars à 21 h
- Richard Desjardins (titre à confirmer - documentaire) – Lundi 29 mars à 20 h
- L'été de mes chansons – Lundi 22 et 29 mars à 21 h
- Je voudrais qu'on m'efface, saison 3 – Mars (date à confirmer)
ICI.TOU.TV EXTRA
- Mission : Planète B – Dès le vendredi 11 décembre à 19 h 30
- Un gars, une fille, saison 12 – Dès le vendredi 8 janvier
- Les accords d'Antoine – Dès le samedi 9 janvier à 20 h
- Planète techno, saison 13 – Dès le vendredi 15 janvier à 19 h
- Lakay Nou, saison 4 – Dès le jeudi 21 janvier
- L'ADN du crime : Dans l'univers des sciences judiciaires (documentaire) – Dès le vendredi 19 février à 19 h 30
- Bedaine, saison 2 – Dès le jeudi 11 mars
- *Rire aux larmes – Dès le mardi 16 mars
VÉRO.TV
- L'oeil du cyclone, saison 7 – Dès le jeudi 4 février
- Unis dans le crime : Complices au noms de l'amour (documentaire) – Dès le mardi 9 février
- *Sportives (documentaire) – Dès le mercredi 24 février
- Fleur de peau, saison 2 – Dès le jeudi 18 mars
- Cap – Dès le mardi 23 mars
illico+
- *Imparfaite – Dès le jeudi 7 janvier
- *L'attentat du Québec (documentaire) – Dès le jeudi 14 janvier
- *Même pas morte – Dès le jeudi 21 janvier
- *Qui est l'imposteur? – Dès le jeudi 11 février
- *Recherchés (documentaire) – Dès le jeudi 25 février
- Dernière seconde, saison 2 – Dès le jeudi 18 mars
- Prescott, saison 2 – Avril 2027 (date à confirmer)
- *Alertes : Lily-Rose – Printemps 2027 (date à confirmer)
- *Crush Club – Printemps 2027 (date à confirmer)
- Sébastien et Virginie (titre provisoire - documentaire) – Printemps 2027 (date à confirmer)
CRAVE
- Double jeu, saison 3 – Janvier 2027 (date à confirmer)
- *Détective numéro un – Février 2027 (date à confirmer)
- *Le Calendrier des pompiers – Février 2027 (date à confirmer)
- Hors réseau : L'expérience – Mars 2027 (date à confirmer)
- Le retour d'Anna Brodeur, saison 3 – Mars 2027 (date à confirmer)
- À la poursuite du rêve glacé, saison 2 – Mars 2027 (date à confirmer)
TV5 Unis
- *Annabelle et Maxime font un film – 6 épisodes en rafale le 5 janvier à 22 h
- *Deux filles aux toilettes – Dès le vendredi 8 janvier à 21 h 54
- *Saturnides – 6 épisodes en rafale le 9 février à 22 h
- *Les 100 premiers jours – Dès le jeudi 25 février
- Avant qu'on m'oublie – 6 épisodes en rafale le 2 mars à 22 h
- *Deux gars en basket sur un banc – 6 épisodes en rafale le 23 mars à 22 h
TÉLÉQUÉBEC.TV
- *Coach ta grand-mère – Saison complète le 26 février
- *Charlotte sous surveillance – Saison complète le 4 mars
- *C'est beau pareil – Saison complète le 15 mars
- *À l'abordage – Saison complète le 20 mars