Vous trouverez ci-dessous les dates de retour ou de début des productions québécoises les plus en vue de plusieurs réseaux, dont les généralistes, pour l'hiver 2027. Les dates peuvent aussi être sujettes à changement. Les dates manquantes seront ajoutées dès que possible.

* REPRÉSENTE LES NOUVEAUTÉS

** Un épisode en primeur sur ICI.TOU.TV EXTRA

ICI RADIO-CANADA TÉLÉ

TVA

NOOVO

TÉLÉ-QUÉBEC

Encore plus génial!, saison 16 – Dès le lundi 4 janvier à 13 h 30

Génial!, saison 17 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 4 janvier à 19 h

Kamikazes!, saison 3 – Dès le lundi 4 janvier à 19 h 30

*Couleurs – Dès le mardis 5 janvier à 19 h 30

McSween, saison 2 – Dès le mercredi 6 janvier à 19 h 30

Dans les médias, saison 10 – Dès le mercredi 6 janvier à 21 h

*Chilleurs – Dès le jeudi 7 janvier à 19 h 30

Je suis là (TAC), saison 2 – Dès le jeudi 7 janvier à 20 h

Épique, saison 3 – Dès le vendredi 8 janvier à 20 h

Deux hommes en or et Rosalie, saison 14 – Dès le vendredi 8 janvier à 21 h

Pour une fois, saison 4 – Dès le samedi 9 janvier à 20 h

Belle et Bum, saison 24 – Dès le samedi 9 janvier à 21 h

Fraudés (documentaire unique) – Jeudi 25 janvier à 20 h

*Terrain : journaliste en zone sensible – Dès le jeudi 28 janvier à 20 h

*Enquête virale : la disparition d’Alexandra Martine – Lundi 15 février à 20 h et 21 h

Le caribou dans la mine (TAC - documentaire unique) – Lundi 15 mars à 20 h

Comment je suis devenu Autochtone (documentaire unique) – Lundi 29 mars à 20 h

CANAL D

Convoi du Nord, saison 2 – Dès le mardi 5 janvier à 20 h

Fermont, saison 6 – Dès le mardi 5 janvier à 20 h 30

Les justiciers, saison 4 – Dès le vendredi 8 janvier à 21 h

CANAL VIE

Vendre ou rénover au Québec, saison 10 – Dès le mardi 5 janvier à 20 h

CASA

*Le chantier de Ludo – Dès le jeudi 4 mars à 21 h

HISTORIA

*Combien ça vaut, saison 1 – Dès le mardi 2 mars à 22 h (aussi sur Vivéo)

*Kim Thúy : les réfugiés de la mer – Samedi 15 mai à 21 h (aussi sur Vivéo)

*Pirates de l'art – Samedi 22 mai à 21 h (aussi sur Vivéo)

*Parachute : mode héroïque – Samedi 29 mai à 21 h (aussi sur Vivéo)

ICI ARTV

La journée (est encore jeune) – Lundi au vendredi à 23 h

*Les accords d'Antoine – Dès le samedi 9 janvier à 20 h

Dans un cinéma près de chez vous, 4e édition – Vendredi 12 janvier à 21 h

Happy Spectacle d'Anthony Kavanagh – Lundi 4 et 11 janvier à 20 h

C'est juste de la TV, suite de la saison 20 – Dès le vendredi 15 janvier à 21 h

Livre ouvert, saison 3 – Dès le vendredi 15 janvier à 22 h

Les guitares de Patrick – Dès le dimanche 31 janvier à 19 h

ICI EXPLORA

INVESTIGATION

*Cocaïne, prison & likes : La vraie histoire d'Isabelle – Dès le lundi 15 mars à 21 h

SÉRIES PLUS

Bête noire, saison 4 – Dès le mercredi 7 avril à 21 h (Aussi sur Vivéo)

TÉMOINS

Famille de criminel – Dès le vendredi 8 janvier à 21 h

Crimes insolites près de chez vous, saison 2 – Dès le vendredi 19 février à 21 h

TV5

Te souviens-tu?, saison 3 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 4 janvier à 18 h 30

*Cuisiner le Nord, saison 1 partie 2 – Dès le jeudi 7 janvier à 19 h 30

*L'arène de l'humour – Dès le jeudi 7 janvier à 21 h

*Habitat du futur (documentaire) – Dès le vendredi 8 janvier à 19 h

*Un jour la nuit (documentaire) – Dès le mercredi 3 février à 21 h

*Les 100 premiers jours – Dès le jeudi 25 février à 20 h

*Guerre Inférieure (documentaire) – Dès le lundi 1er mars à 21 h

Z

OD les préparatifs – Dès le samedi 9 janvier à 22 h

Occupation Double Chypre - Galas – Dès le samedi 9 janvier à 23 h

OD Extra – Dès le samedi 9 janvier à 00 h 30

OD les quotidiennes – Dès le samedi 16 janvier à 21 h

ZESTE

Coups de food, saison 13 – Dès le vendredi 8 janvier à 22 h

ICI.TOU.TV

ICI.TOU.TV EXTRA

VÉRO.TV

illico+

CRAVE

TV5 Unis

*Annabelle et Maxime font un film – 6 épisodes en rafale le 5 janvier à 22 h

*Deux filles aux toilettes – Dès le vendredi 8 janvier à 21 h 54

*Saturnides – 6 épisodes en rafale le 9 février à 22 h

*Les 100 premiers jours – Dès le jeudi 25 février

Avant qu'on m'oublie – 6 épisodes en rafale le 2 mars à 22 h

*Deux gars en basket sur un banc – 6 épisodes en rafale le 23 mars à 22 h

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