Sportives sur l’adrénaline célèbre ces femmes qui repoussent les limites, inspirent par leur courage et prouvent que l’adrénaline n’a pas de genre. Un accès inédit aux parcours inspirants d’une prodige de la planche à neige, de la reine du plongeon extrême, d’une figure incontournable de la planche à roulettes et d’une pilote audacieuse de camion monstre. Malgré des avancées significatives, ces femmes luttent quotidiennement pour s’imposer dans ces milieux encore largement masculins, elles qui doivent souvent composer avec des ressources insuffisantes et une reconnaissance limitée.