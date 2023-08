Chaleurs caniculaires, surstimulation, stress, pollution ou bruits incessants ne sont que quelques-unes des conditions extrêmes qui mettent à l’épreuve les capacités d’adaptation des êtres humains. Dans la nouvelle série documentaire Qu’est-ce qui se passe quand…?, Sébastien Kfoury explore les limites de l’être humain et se demande ce qui se produit lorsqu’on les dépasse. Qu’est-ce qui se passe quand on cesse complètement de dormir? Qu'est-ce qui se passe quand on est privé de tout contact humain? Qu'est-ce qui se passe quand on pousse le corps au-delà de l'extrême dans le sport? Des questions qui trouvent écho dans nos vies de tous les jours auxquelles Sébastien Kfoury tente de répondre en mettant son propre corps à l’épreuve. Médecin vétérinaire, curieux de nature et passionné de biologie et de science, Sébastien Kfoury nous entraîne avec lui dans sa quête de réponse à de surprenantes questions liées aux limites de l’être humain. Il s’exposera lui-même à diverses conditions extrêmes et fera le point avec des scientifiques experts. Il retracera les tests scientifiques les plus intenses réalisés au cours des dernières décennies et rencontrera des humains qui ont atteint ou même dépassé les limites.