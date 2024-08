Voici ce qu'il ne faudra pas manquer à Télé-Québec dans les prochains mois

En marge du bris d'aqueduc survenu la semaine dernière à Montréal et qui a plongé plusieurs équipes dans une situation très difficile, Télé-Québec lançait ce jeudi sa programmation automne-hiver 2024-2025, un événement célébré malgré tout dans la bonne humeur et la fierté. Pour y arriver, les employés ont dû mettre la main à la pâte, jour et nuit, nous souffle-t-on à l'oreille. Le résultat : un lancement à la hauteur de nos attentes, qui nous a mis l'eau à la bouche grâce à une programmation diversifiée, originale et franchement prometteuse. Nous vous proposons ci-dessous un survol (nos choix) des émissions qu'il ne faudra pas manquer à Télé-Québec dans les prochains mois.

En fiction

Côté fiction, la chaîne proposera plusieurs nouveautés audacieuses qui osent des sujets peu fréquentés. D'abord L'Académie des ratons - Qui a tué Mélodie?, une série qui mettra en vedette Chantal Fontaine, Jacques L’Heureux, Annick Bergeron, Catherine Chabot, Jean-Simon Leduc et plusieurs autres, ne manque pas de piquer notre curiosité. Là, une garderie sera le théâtre d'un crime et les suspects ont tous 4 ans. On peut parler d'une idée assez saugrenue pour les auteurs Marc Auger Gosselin et Simon Larouche qui se sont inspirés du manque de place en garderie pour nous concocter ce petit ovni que nous avons TRÈS hâte de regarder. (hiver 2025)

On pourra aussi voir la série La dernière communion, une comédie signée Myriam Farsaoui et Eli Jean Tahtchi qui réunira les comédiens Guy Jodoin, Fayolle Jean et Jean-Pierre Bergeron, en religieux en soutane qui décident tous de défroquer après la fermeture de leur monastère. Une proposition qui viendra jongler avec certains tabous, tout en nous divertissant. Les premiers extraits que nous avons vus étaient de bon augure. Le comédien Jean-Pierre Bergeron nous dit : « C'est très novateur. D'abord, c'est très rare les séries dont les personnages sont des gens âgés. En plus de ça, c'est trois vieux qui défroquent. C'est une bonne prémisse, c'est du jamais vu. » (fête 2024)

À cela s'ajoute la série Web Denis Danger de l'autrice Marie-Hélène Racine-Lacroix, un premier effort de Vincent Bolduc derrière la caméra, alors que son fils Sacha Bolduc se retrouve devant la caméra, en compagnie de Mickaël Gouin, Léanne Désilet, Louise Portal, Audrey Roger, Richardson Zéphir et bien d'autres. On est complètement ailleurs avec ce projet qui revisite les années 90, les VHS, les vedettes de karaté et tout le bataclan. Ça promet d'être aussi déjanté qu'amusant. (hiver 2025)

N'oubliant jamais son jeune public, Télé-Québec proposera également la série jeunesse LIAM pendant les fêtes 2024. Steve Laplante, Bianca Gervais et Alfred Poirier se partagent la vedette dans cette série de genre qui visite la science-fiction, plus précisément l'intelligence artificielle. (fêtes 2024)

Toujours plus de variétés

En plus du retour attendu de Curieux Bégin pour une 17e année, de Y'a du monde à messe et de La grande messe, tous pilotés par le formidable Christian Bégin, Télé-Québec renouvelle son expérience avec Pier-Luc Funk qui proposera une 2e saison encore plus assumée d'On ramassera demain. « Ce que j'aime beaucoup de la saison 2, c'est qu'à la fin de la saison 1, on a pu comprendre u'on n'était pas vraiment chez nous, qu'on était chez Pierre Bruneau. Puis là, on commence la saison 2, justement, avec un gag par rapport à ça », nous explique l'animateur qui s'en donne à coeur joie dans ce concept entre fiction et talk-show. « Il y a des moments avec JS, il y a encore des sketchs. Il y a des sketchs de type BDSM, cette année, avec Karine Gonthier-Hyndman. Rémy Girard et Micheline Lanctôt viennent faire un sketch avec moi aussi. Il y a vraiment du nouveau monde qui vient. » (jeudi 21 h à compter du 5 septembre 2024)

À surveiller aussi, l'arrivée de Ricardo à la barre de Deux hommes en or et Rosalie, en compagnie de Jean-Philippe Wauthier et Rosalie Bonenfant. Même s'il cumule de nombreuses années d'animation, Ricardo a rarement révélé ses opinions en ondes, ce qu'il se promet de faire ici, en toute liberté. Est-ce que ça aura le même impact que son apparition controversée comme juge invité à Masterchef Québec? Il faudra y être pour en témoigner. (hiver 2025)

Notons aussi l'arrivée à l'antenne de Télé-Québec de Stéphan Bureau, après un mandat écourté à TVA avec son Monde à l'envers. Dans Une époque formidable, l'animateur recevra des invités de tout acabit pour célébrer notre époque en s’intéressant aux changements qui sont en train de bousculer nos vies. Luc Senay a participé au pilote, mais les premiers épisodes devaient être tournés ce vendredi. « Ce sera une occasion formidable de faire du surf sur l'actualité », indiquait Stéphan Bureau au lancement. « J'ai envie que ça devienne un show qui est renouvelé », a lancé en boutade l'animateur, faisant référence à son expérience moins heureuse de l'an passé. Ça promet! (mercredi 20 h à compter du 4 septembre 2024)

Hélène Bourgeois Leclerc arrive aussi avec Donner l'goût, un magazine culinaire nouveau genre, qui nous permettra de découvrir les différentes cultures venues d’ailleurs qui façonnent l’identité québécoise. Forte de son animation de la compétition culinaire Le restaurant pendant deux saisons, l'animatrice avoue toutefois avoir été « challengée » à goûter certains mets inédits : « Ils sont venus me chercher parce que je suis curieuse, gourmande et intéressée, mais ç'a été mis à l'épreuve quelques fois je dois dire », lance-t-elle en souriant. 12 épisodes, 12 chefs venus d'ailleurs qui parlent de leur culture à travers leur cuisine. Voilà un bel ajout à la programmation de Télé-Québec, déjà fourmillante pour les foodies. (hiver 2025)

Match parfait entre la nouveauté Soirée quiz et les animateurs Tammy Verge et Antoine Vézina, amoureux dans la vie qui en sont à leur premier projet télé ensemble. « Un couple c'est beaucoup de travail, donc on travaille ensemble tous les jours », a lancé en blague Antoine, ravi de travailler avec sa conjointe. Les deux ne sont d'ailleurs pas inconnus aux soirées de quiz qui s'organisent un peu partout au Québec. « On va apprendre tout en se divertissant », confirment les animateurs. À voir!

Télé-Québec proposera aussi sa première téléréalité, Pignon sur rue, un retour en ondes pour cette émission qui avait marqué le réseau et le public en 1995. On vous en dit plus sur le sujet ici. On y suivra le quotidien de jeunes adultes qui quittent leur région natale et débarquent à Montréal pour cohabiter et vivre un nouveau chapitre.

Ajoutons à cela les retours de De garde 24/7, Au-delà du sexe, Moi j'mange, Mammouth 2024, Pour une fois et bien plus.

Toujours plus de contenus

Évidemment, Télé-Québec ne délaisse pas ses incontournables rendez-vous culturels, parmi les lesquels on retrouve notamment cette année un spectacle inédit de Patrice Michaud (hiver 2025) et un hommage musical aux BB en compagnie des Shirley, de Ludovick Bourgeois, Sylvain Cossette, Alain Lapointe et plusieurs autres. Les deux projets sont produits par Déferlantes et le producteur Jean-Philippe Dion y fera même une apparition dans un karaoké dédié aux BB. (Les BB : un écho éternel 30 décembre 20 h)

Du côté des documentaires, nous avons été aussi choquées qu'intriguées par Alphas du journaliste Simon Coutu, qui porte un regard sur une nouvelle tendance plus qu'inquiétante, celle de certains influenceurs qui prônent le retour du mâle alpha et de valeurs traditionnelles. Troublant. (11 novembre à 20 h)

Il faudra aussi voir La peur au ventre, un documentaire signé Léa Clermont-Dion, qui s'intéresse à la montée des groupes antiavortement. (21 octobre à 20 h)

N'oublions pas notre rendez-vous annuel avec Ciné-Cadeau, notre détente nostalgique du mois de décembre.

Évidemment, ceci ne représente que quelques-uns de nos choix au sein d'une programmation très riche. Nous vous invitons à découvrir l'ensemble des annonces faites cette semaine juste ici.

Voyez toutes nos photos du lancement de la programmation, avec les artistes de Télé-Québec, ci-dessous.