Alors que le discours masculiniste toxique percole, des influenceurs québécois reprennent et partagent à leur façon des éléments de cette mentalité. De nombreuses recherches font également état du fossé idéologique qui se creuse actuellement entre les jeunes garçons et les jeunes filles; les premiers étant plus conservateurs et les secondes, plus progressistes. Alors que la situation en inquiète plusieurs, ce documentaire brosse le portrait de ce phénomène dans une ère post pandémique où les réseaux sociaux ne cessent d’accroître leur influence.