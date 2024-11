Discussion brûlante, malaises et prise de bec sur le plateau de Tout le monde en parle

Il n'a même pas été diffusé encore que le documentaire Alphas de Simon Coutu fait déjà des vagues. C'est pourquoi il était au coeur des sujets de la semaine abordés à Tout le monde en parle, à juste titre.

En ce sens, la production de l'émission avait décommandé un invité, qui s'est montré très mécontent de la situation sur ses réseaux sociaux.

Pour l'occasion, le réalisateur était invité, tout comme Francis Dupuis-Déri, professeur de science politique et spécialiste des questions de féminisme et de masculinité, et Julien Bournival, un entrepreneur dont les idées sont partagées dans le documentaire. Chose certaine, les interventions de ce dernier pendant la soirée n'ont laissé personne indifférent!

D'emblée, il faut saluer le courage de cet homme qui a accepté de se retrouver sur ce siège assez brûlant, avec un surplus de confiance, sous les regards perplexes des autres invités de la soirée, Véronique Cloutier, Christine Beaulieu et Mona de Grenoble. Par ailleurs, celui-ci s'est présenté sur le plateau en colère, affichant d'emblée une attitude revancharde qui n'a pas aidé l'atmosphère tendue sur le plateau.

D'emblée, le réalisateur a répondu aux critiques face à son projet en indiquant : « C'est un phénomène qui existe. C'est une minorité de personnes qui pensent comme ça, mais cette minorité-là est très bruyante. Si on regarde l'influenceur Andrew Tate, qui est à l'image du documentaire qu'on a fait, c'est un gars qui a des millions et des millions de gens qui le suivent sur les réseaux sociaux. Si on regarde l'élection de mardi, on voit que les jeunes hommes ont eu un écoeurement qui a eu un impact. Moi, je m'intéresse principalement à des questions comme ça controversées quand je fais un documentaire. L'idée ce n'est pas de donner un chèque en blanc, ce n'est pas une glorification, c'est de comprendre le phénomène. »

Julien Bournival a quant à lui commencé son intervention ainsi : « Je trouve ça drôle d'avoir été collé à ce message-là. Moi, à la base, je parle aux entrepreneurs d'éthique de travail, d'intégrité et d'excellence. Je parle de toutes ces valeurs-là. C'est juste qu'un moment donné, j'ai été sur un podcast et j'ai dit ouvertement que moi et ma femme on a des valeurs traditionnelles, pour la simple et bonne raison que ma femme quand elle a eu des enfants, elle a dit "moi j'aimerais ça être une femme à la maison, parce que je ne veux pas que ce soit mes voisins qui élèvent mes enfants", et moi j'ai décidé de la soutenir là-dedans. J'aimerais juste ça aujourd'hui qu'on m'explique comment ça fait de moi un misogyne et de ma femme une pas bonne. »

C'est par la suite que celui-ci a fini par avoir des propos qui n'ont pas fait l'unanimité sur le plateau, autant en critiquant les gens sur le plateau qu'en parlant d'Andrew Tate comme d'un homme qui « fait des blagues sexistes » ou en contournant les questions sans y répondre. Rappelons qu'Andrew Tate est en attente de son procès pour traite d'humains et viol.

Celui-ci a aussi tenté de faire une comparaison entre ses propos et des blagues de Mona de Grenoble : « On a Alexandre Aussant qui dit ouvertement que si tu t'opposes aux drags qui vont conter des contes aux enfants, il faudrait les buter à coup de hache. »

La drag queen a rétorqué avec vivacité : « Ah ben non, oh non, il n'en est rien mon petit coeur. C'est comme un amalgame et une mauvaise citation. La même chose de laquelle tu te plains depuis le début de ton entrevue. On n'ira pas là, on n'ira pas là! », avant d'ajouter plus tard « Tu parles de nuances et tu me sors un extrait d'un spectacle humoristique, tu ne trouves pas qu'il y a une douce ironie dans tout ça? »

En fin de parcours, Véronique Cloutier a tenu à poser une question à l'entrepreneur, sur ce qui arriverait si, plus tard, l'un de ses fils venait le voir pour lui dire qu'il est malheureux, qu'il est homosexuel et qu'il a de la difficulté à le dire à son père. L'invité s'est décrit comme « la personne la plus ouverte du monde », sans toutefois vraiment répondre à la question.

Évidemment, il ne s'agit que de courts extraits marquants de cette entrevue chaude, que nous vous conseillons de voir en totalité.

L'émission sera disponible en rattrapage sur Tou.tv. dès lundi.

Tout le monde en parle se poursuit les dimanches à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Le documentaire controversé Alphas sera présenté ce lundi 11 novembre à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.