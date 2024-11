Tout le monde en parle décommande un invité et celui-ci réagit avec mécontentement

Quelques heures avant la diffusion de Tout le monde en parle, la production annonce qu'un invité a été remplacé par un autre.

En effet, pour venir parler du documentaire Alphas, qui brosse le portrait du masculinisme toxique dans une ère post-pandémique où les réseaux sociaux ne cessent d’accroître leur influence, l'animateur du controversé Lucide Podcast, Joël McGuirk, a été remplacé par le professeur de science politique et spécialiste des questions de féminisme et de masculinité, Francis Dupuis-Déri.

Après avoir annoncé la présence de Joël McGuirk, la production s'est butée à de nombreuses plaintes des auditeurs, qui ne souhaitaient pas entendre le discours masculiniste de l'animateur, jugé toxique, sur les ondes de la Société d'État.

Décommandé, le principal intéressé à réagi avec frustration sur ses réseaux sociaux : « Oh my god, vous êtes ridicules Tout le monde en parle, vous êtes ridicules, j'espère que le Québec au grand complet vont le voir à quel point vous êtes ridicules. Puis Anne-Marie, la marxiste communiste, Anne-Marie, remember karma's a bitch, parce que Trump a gagné le vote populaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Québec?

Présentement, l'idéologie woke est dominante, mais d'ici 3-4 ans, le Canada, le Québec va suivre. Pierre Poilievre va gagner les élections, mark my fucking word, puis le monde va se souvenir de toi, comme une marxiste qui cancelle les gens. Donc, vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, et écoute, je ne serai pas là pour défendre mes propos sur le documentaire Alphas, je sais que vous allez me crucifier sur la place publique et je ne pourrai même pas me défendre, pire cheap shot ever, mais les gens qui sont smart, ils voient ça.

Et j'espère que le monde qui sont de mon bord, ou qui sont pour la liberté d'expression, j'espère que vous allez speak up par rapport à ça. Bonne journée tout le monde. »

Le Lucide Podcast ne laisse personne indifférent depuis des mois, proposant des idées assez tranchées sur le rôle de l'homme et de la femme en société notamment.

Tout le monde en parle est présenté le dimanche, 20 h, sur les ondes de Radio-Canada.