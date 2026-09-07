Découvrez toutes les émissions débutent cette semaine

La plupart des chaînes généralistes lancent l'ensemble de leur programmation cette semaine, ce qui nous réjouit.
Seulement Radio-Canada a décidé d'attendre à lundi prochain avant de s'imposer dans la grille horaire de l'automne, à l'exception de sa populaire quotidienne, qui arrive en cette journée de la Fête du travail sur les ondes d'ICI Télé.
Ainsi, on pourra retrouver avec plaisir les enquêteurs de l'Antigang lundi, mais aussi ceux de l'escouade Cerbère (Alertes), dès le lendemain. On se replongera également au coeur du drame qui a frappé les membres du cabinet Lapointe-Macdonald & Nolin dans Indéfendable cette semaine et on découvrira les prochaines missions des soldats de la base militaire de Kanawata (Les Armes).
Précisons que nous retrouverons aussi les parents et le personnel de l'Académie des Ratons alors qu'un autre drame survient à la garderie. Ce nouveau chapitre s'intitule Qui a éclaboussé le ministre.
Parmi les nouveautés à ne pas manquer, notons Les psys, qui nous permet d'entrer dans les bureaux de deux psychologues aguerris et d'assister à certaines rencontres avec leurs clients, ainsi que la comédie romantique noire Pénélope partout avec Rose-Marie Perreault. Les deux émissions sont à l'horaire de Télé-Québec.
Découvrez ci-dessous toutes les émissions à mettre à vos agendas cette semaine :
ICI RADIO-CANADA Télé
- Antigang, saison 2 – Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre
TVA
- Indéfendable, saison 5 – Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre
- Les Armes, saison 3 – Dès le lundi 7 septembre à 20 h
- L'appel – Dès le lundi 7 septembre à 21 h
- Alertes, suite de la saison 6 – Dès le mardi 8 septembre à 20 h
- Ravages – Dès le mardi 8 septembre à 21 h
- Indomptables, suite et fin de la saison 1 – Dès le mercredi 9 septembre à 20 h
- Ça finit bien la semaine, saison 17 – Dès le vendredi 11 septembre à 19 h
- Chanteurs masqués, saison 6 – Dès le dimanche 13 septembre à 19 h
NOOVO
- Un souper presque parfait – Du lundi au vendredi à 18 h, dès le 7 septembre
- OD Panamá, quotidienne – Du lundi au jeudi, dès le 7 septembre à 18 h 30
- Ça c'est drôle! – Du lundi au mercredi, dès le 7 septembre à 19 h
- Double jeu, saison 2 – Dès le lundi 7 septembre à 19 h 30
- Fear Factor Célébrités, saison 1 – Dès le lundi 7 septembre à 20 h
- Hors réseau : L'expérience, saison 1 – Dès le lundi 7 septembre à 21 h
- Les débatteurs du 22 heures – Du lundi au jeudi à 22 h, dès le 7 septembre
- Bellefleur, saison 2 – Dès le mardi 8 septembre à 19 h 30
- Empathie, saison 1 – Dès le mardi 8 septembre à 20 h
- Ils vécurent heureux, saison 1 – Dès le mardi 8 septembre à 21 h et 21 h 30
- Big Brother : Le piège, saison 1 – Dès le mercredi 9 septembre à 20 h
- Pop! ou rien, saison 2 – Dès le jeudi 10 septembre à 17 h
- Le maître du jeu – Dès le jeudi 10 septembre à 20 h
- Les vendredis OD – Dès le vendredi 11 septembre à 18 h 30
- OD : 20 ans – Dès le vendredi 11 septembre à 19 h
- Les justiciers, saison 6 – Dès le vendredi 11 septembre à 20 h
- RPM – Dès le dimanche 13 septembre à 10 h
- RPM+ – Dès le dimanche 13 septembre à 11 h
- OD Panamá, galas – Dès le dimanche 13 septembre à 18 h 30
TÉLÉ-QUÉBEC
- Encore plus génial!, saison 16 – Dès le lundi 7 septembre à 13 h 30
- Les Millimus, saison 2 – Du lundi au jeudi à 18 h, dès le 7 septembre
- Drazilion, saison 4 – Du lundi au jeudi à 18 h 30, dès le 7 septembre
- Génial!, saison 17 – Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre
- Qui a éclaboussé le ministre, saison 2 (suite de Qui a poussé Mélodie) – Dès le lundi 7 septembre à 19 h 30
- Tu m’aimes-tu? – Dès le mardi 8 septembre à 19 h 30
- Une époque formidable, saison 3 – Dès le mercredi 9 septembre à 20 h
- Dans les médias, saison 10 – Dès le mercredi 9 septembre à 21 h
- Mcsween, saison 2 – Dès le mercredi 9 septembre à 19 h 30
- *Les psys – Dès le jeudi 10 septembre à 19 h 30
- De garde 24/7, saison 12 – Dès le jeudi 10 septembre à 20 h
- Au-delà du sexe, saison 4 – Dès le jeudi 10 septembre à 21 h
- *Pénélope partout – Dès le jeudi 10 septembre à 21 h 30
- La préhistoire du Québec, saison 2 – Dès le vendredi 11 septembre à 18 h
- Curieux Bégin, saison 19 – Dès le vendredi 11 septembre à 20 h
- Les temps fous, saison 4 – Dès le vendredi 11 septembre à 21 h
- Piano public, saison 2 – Dès le samedi 12 septembre à 21 h
CANAL D
- Liées par le crime – Dès le vendredi 9 septembre à 21 h
ICI ARTV
- Fanfreluche – Dès le mardi 8 septembre à 19 h
- Sol et Gobelet – Dès le mardi 8 septembre à 19 h 30
- C'est juste de la TV, saison 20 – Dès le vendredi 11 septembre à 21 h
- Au bar central, saison 2 – Dès le vendredi 11 septembre à 22 h
TV5
- 39-45 en sol canadien, saison 4 – Dès le lundi 7 septembre à 21 h
- Serge à Paris, saison 3 – Dès le vendredi 11 septembre à 19 h
- *Ça brasse en ville – Dès le vendredi 11 septembre à 19 h 30
- *Sexugénaires – Dès le vendredi 11 septembre à 21 h
UNIS TV
- *T’en souviens-tu?, saison 2 – Du lundi au jeudi à 18 h 30, dès le 7 septembre
- Comédie sur mesure, saison 4 – Dès le mardi 8 septembre à 19 h
- *Cuisiner le Nord – Dès le jeudi 10 septembre à 19 h 30
- *Les trésors des autres – Dès le jeudi 10 septembre à 20 h
- *Partis camper – Dès le jeudi 10 septembre à 20 h 30