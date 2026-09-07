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Découvrez toutes les émissions débutent cette semaine

Laquelle avez-vous le plus hâte de retrouver?

Qui a éclaboussé le ministre?, Antigang, Indomptables, Empathie
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La plupart des chaînes généralistes lancent l'ensemble de leur programmation cette semaine, ce qui nous réjouit.

Seulement Radio-Canada a décidé d'attendre à lundi prochain avant de s'imposer dans la grille horaire de l'automne, à l'exception de sa populaire quotidienne, qui arrive en cette journée de la Fête du travail sur les ondes d'ICI Télé.

Ainsi, on pourra retrouver avec plaisir les enquêteurs de l'Antigang lundi, mais aussi ceux de l'escouade Cerbère (Alertes), dès le lendemain. On se replongera également au coeur du drame qui a frappé les membres du cabinet Lapointe-Macdonald & Nolin dans Indéfendable cette semaine et on découvrira les prochaines missions des soldats de la base militaire de Kanawata (Les Armes).

Précisons que nous retrouverons aussi les parents et le personnel de l'Académie des Ratons alors qu'un autre drame survient à la garderie. Ce nouveau chapitre s'intitule Qui a éclaboussé le ministre.

Parmi les nouveautés à ne pas manquer, notons Les psys, qui nous permet d'entrer dans les bureaux de deux psychologues aguerris et d'assister à certaines rencontres avec leurs clients, ainsi que la comédie romantique noire Pénélope partout avec Rose-Marie Perreault. Les deux émissions sont à l'horaire de Télé-Québec.

Découvrez ci-dessous toutes les émissions à mettre à vos agendas cette semaine :

ICI RADIO-CANADA Télé

  • Antigang, saison 2 – Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre

TVA

  • Indéfendable, saison 5 – Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre
  • Les Armes, saison 3 – Dès le lundi 7 septembre à 20 h
  • L'appel – Dès le lundi 7 septembre à 21 h
  • Alertes, suite de la saison 6 – Dès le mardi 8 septembre à 20 h
  • Ravages – Dès le mardi 8 septembre à 21 h
  • Indomptables, suite et fin de la saison 1 – Dès le mercredi 9 septembre à 20 h
  • Ça finit bien la semaine, saison 17 – Dès le vendredi 11 septembre à 19 h
  • Chanteurs masqués, saison 6 – Dès le dimanche 13 septembre à 19 h

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