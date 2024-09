39e Gala des prix Gémeaux : François Morency de nouveau couronné par le public

C'est dans une ambiance de fête que Pierre-Yves Lord lançait le 39e Gala des Prix Gémeaux entouré de nombreux danseurs, musiciens et artistes. Voilà un numéro d'ouverture qui visait à magnifier le travail de nos artisans, qui ont forgé notre télévision comme on la connaît, notamment la grande Janette Bertrand, présente et en beauté pour l'occasion. Une ouverture assez efficace, qui nous a fait sourire à plus d'une occasion, notamment lorsque Marie Carmen est venue interpréter l'une de ses chansons, dont les paroles avaient été modifiées pour un effet comique.

Au chapitre des grands moments de la soirée, notons cette apparition de la grande dame Janette Bertrand, au bras de Matthieu Pepper, qui a reçu une ovation incroyable, jusqu'à ce qu'elle lance « Arrêtez ça, sinon je vais vous mourir dans la face », une phrase qui n'a pas manqué de faire rire tout le monde. Le duo a couronné Noémie O'Farrell dans le meilleur premier rôle féminin dans une série annuelle pour Sorcières. Frédéric Pierre venait de recevoir le prix masculin pour son travail dans Alertes. La série Alertes a d'ailleurs reçu le prix de la meilleure série annuelle.

On pense aussi au véritable Normand Marineau, devenu viral sur le web cette année après que des archives de hockey ont été rendues publiques, qui a fait une apparition dans le décor de La poule aux oeufs d'or. Une belle idée de la production! Même chose pour ce numéro de François Morency, venu présenter des photos d'enfance de plusieurs artistes, dont France Beaudoin, Jean-Marc Généreux, Jean-Philippe Dion, Jean-René Dufort et plusieurs autres. Un moment qui n'a pas manqué de faire rire tout le monde.

Pierre-Yves Lord a aussi organisé un segment sur les émissions jeunesses, en marge des inondations récentes à Montréal, qui a failli coûté la vie aux costumes de Passe-Partout, entreposés du côté de Télé-Québec. Numéro couronné d'une chanson dansante interprétée par Fanny Bloom.

Que dire de la parodie de l'émission Les traîtres, dans laquelle Karine Vanasse a eu de la dérision pour ses looks tandis que le prêtre de RBO faisait une apparition!

La série Plan B, saison 4, a été couronnée meilleure série dramatique, devant Avant le crash, C'est comme ça que je t'aime, L'empereur et d'autres. Toute une catégorie! Son comédien principal, Pier-Luc Funk, a plus tard été couronné meilleur acteur dans une série dramatique. Marilyn Castonguay a gagné la contrepartie féminine pour son interprétation de Huguette Delisle dans C'est comme ça que je t'aime.

François Morency a reçu, pour une deuxième année consécutive, le prix du public Fonds Cogeco, pour la série Discussions avec mes parents, qui en est à son ultime saison. Il semblait d'ailleurs particulièrement ému de recevoir cet honneur décerné au terme d'un vote public.

