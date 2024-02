Passe-Partout I

Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne vivent différentes expériences liées au domaine de la musique, de la motricité, du langage, des sciences et des mathématiques. À eux se joignent leurs amis André et Julie, la grand-mère qui aime bien raconter des histoires et le fermier Fardoche, ami de la nature et des animaux. Chez les marionnettes, on retrouve la famille de Perlin et Perline, leurs enfants Cannelle et Pruneau, Grand-papa Bi et le petit cousin de la campagne, Rigodon. S'ajoutent à ce petit monde le personnage de télévision, Alakazou, la voisine Mme Coucou, le gardien Guillemet. Il y a aussi Ti-Brin, leur ami qui a huit ans, et les amis de leur âge, Mélodie et Doualé, qu'ils retrouvent à la garderie en même temps que l'animatrice Carmine.