Libéré après avoir purgé trois mois de prison pour de petits larcins, Jessy récidive malgré ses conditions. Il cherche à réconcilier son père désabusé et sa mère, aux prises avec un problème de toxicomanie. C’est alors qu’il découvre de façon inattendue Plan B, une agence qui propose des voyages... dans le passé.

Il s’en sert pour réussir son plus gros coup d’argent, croyant ainsi régler tous ses problèmes et réunir à nouveau sa famille. Il s’en servira également pour enfin tenter sa chance de conquérir l’inaccessible Pamela, son amour de jeunesse. Avec Plan B, tous les espoirs sont permis. Mais c’était sans tenir compte des frères Dupuis, ces caïds qui font toujours la loi dans le quartier et qui s’acharnent à intimider Dave, son unique et fidèle ami. Rien ne leur échappe, surtout pas Pamela. Et c’était aussi sans compter les souvenirs douloureux des actes condamnables qu’il a commis auparavant, qui commenceront à remonter à sa conscience par bribes. Jessy est catastrophé.. Il reviendra alors dans le passé pour changer ce qu’il avait fait d’inavouable, pour réaliser qu’il n’arrive pas à oublier. Comment vivre avec un tel fardeau? Comment se faire pardonner quand il n’y arrive pas lui-même? En quête de rédemption, Jessy peut-il trouver la paix avec l’aide de Plan B?