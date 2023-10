Lorsqu'un mystérieux virus commence à se répandre dans la population montréalaise, l’infectiologue Anne-Marie Leclerc et son équipe du Laboratoire d’urgence sanitaire doivent tout mettre en oeuvre pour stopper la propagation de la maladie avant qu’elle ne se transforme en une pandémie meurtrière. L'urgence se fait sentir, le virus se propage rapidement et s’attaque à tous les groupes de la société. Comment faire pour rassurer et sensibiliser la population? Le personnel de l’hôpital St-André, le Laboratoire d’urgence sanitaire et le ministère de la Sécurité publique s’unissent pour mettre des mesures en place afin de contrer l’épidémie. Sur le plan collectif, c’est l’ensemble de la société qui est menacée par cette terrible maladie qui chamboule tout sur son passage. Sur le plan individuel, toutefois, l’épidémie fait resurgir le pire et le meilleur de chacun. Certains cèdent à la paranoïa, font preuve de crédulité, deviennent hypocondriaques, ou encore sont prêts à tout pour tenter de sauver leur peau. Mais d’autres, placés devant l’adversité, se découvriront animés d’un courage, voire d’un héroïsme, qu’ils ne se connaissaient pas.