Quand reprendront vos émissions préférées après la pause olympique?

La programmation télévisée de Radio-Canada subit actuellement de grands bouleversements, en raison de la diffusion de façon quasi-ininterrompue des Jeux olympiques d'hiver 2026 de Milano-Cortina.
En effet, toute la chaîne s'est adaptée pour accueillir ces Jeux, en repoussant de quelques semaines la diffusion de ses émissions, à l'exception de quelques-unes, dont la quotidienne Antigang. La diffusion olympienne s'étendant du 6 au 22 février inclusivement, voici un petit calendrier contenant les dates à retenir concernant le retour de vos séries et variétés chouchous.
Lundi 23 février
- La cuisine d'Isabelle et Ricardo | 11 h
- On va se le dire | 16 h
- Silence, on joue! | 17 h 30
- L'oeil du cyclone | 19 h 30
- Dumas | 20 h
- Emprises | 21 h
Mardi 24 février
- La facture | 19 h 30
- STAT | 20 h
- Mea Culpa | 21 h
Mercredi 25 février
- L'épicerie | 19 h 30
- Les enfants de la télé | 20 h
- Doute raisonnable | 21 h
Jeudi 26 février
Vendredi 27 février
- Premier trio | 17 h
- Les petits tannants | 19 h
- Incroyables! | 20 h
- Au bar central | 21 h
Samedi 28 février
- La semaine verte | 17 h
- En direct de l'univers | 19 h
- Facteur A | 20 h
Dimanche 1er mars
- Découverte | 18 h 30
- Qu'est-ce qui se passe quand...? | 19 h 30
- Tout le monde en parle | 20 h
Maintenant, qu'en est-il des épisodes diffusés en primeur sur ICI TOU.TV EXTRA? On vous explique tout ce qu'il faut savoir ici.
D'ici le retour à l'antenne de ces émissions, on ne manque pas Ciao Milano, la nouvelle émission de France Beaudoin qui vise à nous faire découvrir les athlètes canadiens en vedette lors des Jeux d'hiver 2026. Avec des entrevues, des surprises et des moments émouvants avec la famille des sportifs, cette nouveauté est à suivre avec intérêt! Plus de détails ici.