Quand reprendront vos émissions préférées après la pause olympique?

La programmation télévisée de Radio-Canada subit actuellement de grands bouleversements, en raison de la diffusion de façon quasi-ininterrompue des Jeux olympiques d'hiver 2026 de Milano-Cortina.

En effet, toute la chaîne s'est adaptée pour accueillir ces Jeux, en repoussant de quelques semaines la diffusion de ses émissions, à l'exception de quelques-unes, dont la quotidienne Antigang. La diffusion olympienne s'étendant du 6 au 22 février inclusivement, voici un petit calendrier contenant les dates à retenir concernant le retour de vos séries et variétés chouchous.

Lundi 23 février

Mardi 24 février

La facture | 19 h 30

STAT | 20 h

Mea Culpa | 21 h

Mercredi 25 février

Jeudi 26 février

Infoman | 19 h 30

Zénith | 20 h

Enquête | 21 h

Vendredi 27 février

Samedi 28 février

Dimanche 1er mars

Maintenant, qu'en est-il des épisodes diffusés en primeur sur ICI TOU.TV EXTRA? On vous explique tout ce qu'il faut savoir ici.

D'ici le retour à l'antenne de ces émissions, on ne manque pas Ciao Milano, la nouvelle émission de France Beaudoin qui vise à nous faire découvrir les athlètes canadiens en vedette lors des Jeux d'hiver 2026. Avec des entrevues, des surprises et des moments émouvants avec la famille des sportifs, cette nouveauté est à suivre avec intérêt! Plus de détails ici.