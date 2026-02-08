Accueil
Quand reprendront vos émissions préférées après la pause olympique?

Zachary Barde
Zachary Barde

La programmation télévisée de Radio-Canada subit actuellement de grands bouleversements, en raison de la diffusion de façon quasi-ininterrompue des Jeux olympiques d'hiver 2026 de Milano-Cortina.

En effet, toute la chaîne s'est adaptée pour accueillir ces Jeux, en repoussant de quelques semaines la diffusion de ses émissions, à l'exception de quelques-unes, dont la quotidienne Antigang. La diffusion olympienne s'étendant du 6 au 22 février inclusivement, voici un petit calendrier contenant les dates à retenir concernant le retour de vos séries et variétés chouchous.

Lundi 23 février

Mardi 24 février

Mercredi 25 février

Jeudi 26 février

Vendredi 27 février

Samedi 28 février

Dimanche 1er mars

Maintenant, qu'en est-il des épisodes diffusés en primeur sur ICI TOU.TV EXTRA? On vous explique tout ce qu'il faut savoir ici.

D'ici le retour à l'antenne de ces émissions, on ne manque pas Ciao Milano, la nouvelle émission de France Beaudoin qui vise à nous faire découvrir les athlètes canadiens en vedette lors des Jeux d'hiver 2026. Avec des entrevues, des surprises et des moments émouvants avec la famille des sportifs, cette nouveauté est à suivre avec intérêt! Plus de détails ici.

