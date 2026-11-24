Lundi dans Antigang, le pompier de Fanny (Léane Labrèche-Dor), qu'on avait pu voir brièvement dans la première saison, a fait un retour dans Antigang alors que la tenancière du bar le Quickie avait une demande pour lui.
Elle lui a proposé d'aller faire une petite visite dans l'établissement de son ennemie, l'ancienne maîtresse de son mari, Miranda (Mollie Fillion), afin de lever le voile sur tout ce qui n'est pas aux normes pour le service d'incendies. Patrick, le pompier s'est alors exécuté.
Qui est donc l'acteur derrière le soldat du feu d'Antigang. Il s'appelle Jérémie Earp (voyez une photo de casting ici).
On a pu le voir l'an dernier dans Indéfendable, alors qu'il interprétait le criminel Yannick Croteau, conjoint du personnage de Mahée Paiement. Celle-ci était une agente de libération conditionnelle bien connue de Kim Nolin (Julie Trépanier), qui s'était retrouvée accusée d'avoir aidé son mari à commettre un meurtre en faisant disparaître des preuves.
Voyez une image du personnage ci-dessous.
Il a aussi joué un rôle principal dans la troisième saison des Honorables. Voyez des extraits ci-dessous.
On a aussi pu le voir récemment dans Les Armes, Le temps des framboises et Doute raisonnable.
En plus d'être acteur, Jérémie est aussi cascadeur, et vu ses aptitudes en arts martiaux, il a souvent personnifié des individus du genre « Ninja de la Nouvelle-France » (Denis Danger), « Entraineur Dojo » (Société distincte) ou « Entraineur de Taekwondo » (Ruptures).
Il a aussi joué un nombre incalculable de policiers au fil de sa carrière, notamment dans Une autre histoire, Les yeux fermés, À Cœur Battant et Bon matin Chuck.
Reverra-t-on le pompier de Fanny bientôt dans Antigang? À suivre!
La quotidienne se poursuit du lundi au jeudi à 19 h jusqu'au 17 décembre.