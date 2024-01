TVA lance officiellement sa saison télé de l'hiver 2024 ce dimanche avec l'émission Ça commence bien l'année.

Jean-Michel Anctil aura un nouveau coanimateur pour l'occasion. Comme Julie Bélanger était malade lors du tournage, c'est Charles Lafortune qui a pris le relais.

Les deux hommes recevront sur le plateau de Ça finit bien la semaine plusieurs têtes d'affiche des émissions de la saison qui s'amorce.

Des extraits des nouveautés et des retours attendus seront présentés en grande primeur et on nous promet plusieurs surprises au cours de cette soirée festive.

Le choix de Charles Lafortune en tant que remplaçant de Julie Bélanger n'était certainement pas étranger au fait qu'il est associé à plusieurs productions de l'hiver, en tant que producteur ou animateur.

D'abord, il produit la nouveauté Masterchef Québec, l'adaptation d'un format qui a fait ses preuves à travers le monde. Les juges Martin Picard et Stefano Faita seront présents en studios pour parler de la version québécoise. D'ailleurs, nous avons eu la chance de voir quelques épisodes : lisez nos impressions ici. La compétition culinaire sera présentée du lundi au jeudi à 19 h 30.

Charles Lafortune est aussi associé à la quotidienne Indéfendable, qui fera aussi l'objet de discussions dimanche en compagnie des acteurs Sébastien Delorme, Anne-Élisabeth Bossé, Michel Laperrière et Julie Trépanier. Cette dernière incarne un nouveau personnage principal. L'autrice Izabel Chevrier nous disait récemment ceci à propos de cette nouvelle avocate : « C'est une ancienne stagiaire. Elle, c'était la Ines du cabinet il y a 8 ans. Quand elle a fini son barreau, elle a fait son stage dans un autre cabinet, après elle est tombée amoureuse d'un bel avocat qui pratiquait à Sherbrooke. Elle a donc déménagé là ». Indéfendable reprend le lundi 8 janvier à 19 h.

Charles Lafortune est aussi l'animateur de La voix, dont il sera, évidemment, question à Ça commence bien l'année. Les coachs Roxane Bruneau, Mario Pelchat, Corneille et France D'Amour viendront discuter de leur expérience et des changements apportés au concept cette année. Les Auditions à l'aveugle seront présentées dès le 21 janvier à 19 h.

Jean-Philippe Dion se joindra aussi à la fête afin de parler de La vraie nature et de Sortez-moi d'ici. Pour ce second projet, il sera rejoint par son conanimateur Alexandre Barrette ainsi que par certains campeurs de l'édition 2024, dont Alex Perron, Patricia Paquin et Audrey Roger. À noter qu'il faudra attendre encore plusieurs semaines avant de voir Sortez-moi d'ici puisque la deuxième saison sera diffusée seulement dès le 28 février prochain.

Les acteurs principaux des séries Le Bonheur, Léo et Les bracelets rouges se joindront aussi à la fête. À noter que ces trois productions présenteront leur dernière saison cet hiver.

Céline Bonnier, Marie-Joanne Boucher, Noémie O'Farrell et Julie Roussel seront également de la partie pour discuter de la suite de Sorcières et Guy Jodoin viendra parler du Tricheur.

Consultez notre calendrier de la rentrée pour savoir quand recommencent toutes vos émissions préférées.

Découvrez un extrait de l'émission et quelques photos ci-dessous.