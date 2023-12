Au-delà de voix extraordinaires, ce qu’ont en commun Charlotte Cardin, Ludovick Bourgeois, Kevin Bazinet, Valérie Carpentier et Alicia Moffet, c'est un passage remarqué à l’émission La Voix. C'est indéniable, la scène de TVA a offert un tremplin à nombre d’artistes qui font aujourd’hui partie de la culture musicale populaire. C’est aussi 16 coachs qui se sont partagé les sièges rouges, depuis la première mouture, en 2013.

La Voix revient cet hiver pour une dixième édition et débutera le 14 janvier prochain avec une émission spéciale 10e anniversaire, qui revisitera les moments glorieux et d’autres... plus malaisants, avec son animateur, Charles Lafortune. Voyez ci-bas nos images exclusives du plateau.

S’en suivra la saison régulière du variété, le dimanche 21 janvier 2024. Réduits à douze épisodes préenregistrés au lieu de treize, étant donné l’émission récapitulative, cette saison comportera plusieurs changements apportés cette année.

Selon Charles Lafortume, avec qui nous nous sommes entretenus, le « talent est vraiment très haut », cette année. En effet, une préaudition vidéo aura permis à la production d’élargir ses horizons, son territoire et d’obtenir plus de candidatures. « On ne faisait pas des auditions où il fallait que les gens viennent s’asseoir sur une petite chaise pendant huit heures. On leur a demandé d’envoyer des vidéos. Les gens sont moins nerveux, ils envoient leur meilleure prise et n’ont pas à se déplacer. Après, on appelait en “callback”, mais déjà, d’avoir été choisis dans une première ronde, ils avaient une certaine confiance », nous expliquait l’animateur.

D’ailleurs, seulement dix voix par équipe seront retenues pendant les auditions à l’aveugle, ce qui rendra le travail des coachs plus pointilleux, mais élèvera la barre. Et pour les chanteurs qui créent l’émoi parmi les coachs, une autre nouveauté viendra corser cette édition à haut niveau : le double blocage, qui permettra de rayer pas un, mais bien deux des possibilités d’un candidat qui doit choisir son camp. La compétition s’annonce féroce entre Mario Pelchat, France D’amour, Roxane Bruneau et Corneille.

La productrice, Émilie Fournier, nous expliquait aussi que, pour la toute première fois, on verra davantage les coachs dans leur élément, alors qu’ils se produiront sur scène à chaque phase de la compétition.