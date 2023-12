Rétrospective des moments marquants des saisons précédentes de l'émission millionnaire La Voix. Au menu de cette heure et demie empreinte de nostalgie : performances vocales mémorables, rencontres humaines significatives, retrouvailles émotives, secrets de coulisse inédits et anecdotes savoureuses de plusieurs personnes dont Marc Dupré, Kevin Bazinet, Ludovick Bourgeois, Louis-Jean Cormier, Matt Lang et Roxane Bruneau.