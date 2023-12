Roxane Bruneau commente sa première expérience de jeu dans Indéfendable

Dans la dernière semaine, le public a suivi le cas de Louna Rose, une chanteuse victime de harcèlement dans Indéfendable. Jouée par nulle autre que l'artiste pop Roxane Bruneau, le personnage se distingue très peu de l'image réelle que projette son interprète. Si l'autrice-compositrice-interprète fréquente hebdomadairement les studios de TVA étant donné sa participation à la dixième édition de La Voix, son passage dans la quotidienne marquait tout de même sa première expérience en tant que comédienne.

En entretien, sur le plateau de tournage de l’émission de variétés musicale où nous pourrons la retrouver tous les dimanches dès le 14 janvier, elle nous avoue s'être réécoutée. « J'ai aimé ça. J'ai trouvé ça spécial. Je n'étais pas aussi à l'aise que quand je me regarde chanter. Là, le jeu, j'étais comme : "C'est-tu correct? Ce n’est-tu pas bon? C'est-tu bon?" et finalement, plus les scènes avançaient, plus je voyais que je prenais de l'assurance. Je suis contente. »

Avec sa popularité impressionnante et son groupe de fans engagés qu'elle qualifie même « d'armée », il allait de soi que le passage de Roxane ne passerait pas inaperçu aux yeux du public. Ce dernier a commenté abondamment, mais ce que l'artiste en retient c'est que « Le monde m'a trouvé trop fine, ils ont trouvé Louna trop fine. ».

« Je suis allée chez le dentiste la semaine passée et on m'appelait Louna Rose . J'étais comme " ce n’est pas ça mon nom, vous le savez hein?", rajoute-t-elle en riant, à ce propos.

Rappelons-nous que dans l'émission, la chanteuse est harcelée par Mylène Kirouac, interprétée par Rebecca Vachon.