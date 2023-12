Nos hypothèses sur les vedettes québécoises qui risquent d'être des cibles au Bye Bye 2023

Comme chaque année, nous nous amusons à cibler certaines vedettes québécoises qui pourraient être victimes d'une parodie au Bye Bye en raison de leur présence marquée dans l'actualité de l'année. Nous n'incluons pas les politiciens dans le scénario, mais il est bien évident que François Legault, Justin Trudeau et Geneviève Guilbault seront des cibles de choix dans la rétrospective de 2023 de Radio-Canada, tout comme Bernard Drainville. Nous croyons aussi que l'équipe du Bye Bye aura préparé un sketch spécial avec des drag queens afin de marquer les débordements du printemps suite à la lecture de contes de Barbada. Un numéro musical peut-être? À noter qu'il ne reste plus qu'une semaine au tournage du Bye Bye 2023. Voici donc celles et ceux qui, selon nous, seront visés dans la revue de fin d'année de Simon-Olivier Fecteau et son équipe : Martin Matte

Impossible que le Bye Bye ne taquine pas Martin Matte, qui a été victime de critiques incendiaires pour la première de son nouveau talk-show et voyait ses cotes d'écoute s'effriter de semaine en semaine. Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre de La poche bleue

Bien qu'il s'agit d'un évènement survenu à la fin de l'année, le Bye Bye ne pourra pas passer sous silence cette visite gênante des deux ex-joueurs de hockey du Canadien au podcast de Mike Ward. Cette bourde est un cadeau en or pour l'équipe du Bye Bye qui n'aura aucun mal à caricaturer les principaux intéressés. Patrice Bélanger et les candidats de Survivor Québec

Survivor Québec a été l'un des rendez-vous télévisuels les plus courus cette année. Comme il s'agit d'une nouveauté et que la téléréalité a fait couler beaucoup d'encre en 2023 dans les médias, on peut s'attendre à ce que Claude Legault ou Pierre-Yves Roy-Desmarais enfilent une chemise cargo et personnifie l'énergique animateur. On peut aussi s'imaginer que la polémique du joueur expulsé de l'aventure sans explication sera abordée. Marc-Antoine Dequoy

La vidéo de Marc-Antoine Dequoy des Allouettes de Montréal en entrevue après sa victoire à la Coupe Grey est rapidement devenue virale. Sa flambée sur la langue française a fait beaucoup jaser au Québec. Cette situation est aussi une perle pour le Bye Bye qui profitera certainement de cet excès de patriotisme du joueur de football. Marie-Claude Barrette

Marie-Claude Barrette a perdu son émission à TVA au printemps et s'est rapidement remise en selle en créant son propre podcast, qui a eu un succès instantané. Puis, il y a quelques semaines, elle annonçait qu'elle lançait sa propre plateforme numérique de contenus exclusifs. C'était une année bien occupée pour l'animatrice et donc, il ne serait pas surprenant qu'elle se retrouve dans le Bye Bye, d'une façon ou d'une autre. Louise Sigouin

À moins que notre mémoire nous fasse défaut, Si on s'aimait n'a jamais fait l'objet d'une caricature au Bye Bye. Alors que nous avons pu voir deux saisons en 2023 (la 4e de Si on s'aimait et la 1re de Si on s'aimait encore), ce serait le moment idéal de parodier le concept. Placer Justin Trudeau et Sophie Grégoire dans le bureau de Louise peut-être? Marc Labrèche

Marc Labrèche entrait en ondes à Noovo au printemps dernier et depuis, il occupe une place particulière dans le coeur des téléspectateurs québécois. Celui qui aime bien taquiner ses collègues vedettes en les parodiant dans son émission pourrait bien faire l'objet d'un sketch à son tour. De plus, il était du retour dans La petite vie, qui a fait couler beaucoup d'encre cet automne. La colère de Claude Meunier contre Radio-Canada (qui a choisi de ne pas présenter les nouveaux épisodes à la télé en premier) sera-t-elle abordée? Roxane Bruneau

